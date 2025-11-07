新人女優の門脇遥香（２１）が、２日放送のＮＨＫ大河「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（横浜流星主演、日曜・後８時）で女優デビューした。放送後、初々しさの中に気品のあるたたずまいで注目が集まっている。

喜多川歌麿（染谷将太）が描いた美人画のモデル・豊ひな役。りつ（安達祐実）のもとで働く芸者で、おきた（椿）、おひさ（汐見まとい）と並ぶ「寛政三美人」の一人とされる。大抜てきの起用に「撮影は緊張しましたが、出演できてうれしいです」と喜びをかみ締めた。

２０２３年のテレビ朝日系ドラマ「何曜日に生まれたの」を見て、女優を志した。飯豊まりえ（２７）が演じる引きこもりの主人公が社会復帰する物語だが、門脇自身も高校時代に不登校となり、卒業後も引きこもりの生活だった。

「ドラマに勇気をもらい、立ち直るきっかけになりました」。それから「自分を変えて外に出てみよう」と奮い立たせ、昨年から「何曜日―」を手掛けた脚本家・野島伸司氏（６２）が総合監修を務める俳優養成所「ポーラスター東京アカデミー」に通い始めた。

８月に「プロダクション尾木」と契約。同月末に大河のオーディションに合格し、シンデレラストーリーが幕を開けた。将来は朝ドラのヒロインが目標。「目を引くお芝居ができる女優になりたい」と大きな瞳を輝かせた。（有野 博幸）

◆門脇 遥香（かどわき・はるか）２００４年８月２０日、神奈川県生まれ。２１歳。趣味は音楽鑑賞。好きな漫画は「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ」。特技はピアノ、腹話術、クレーンゲーム。憧れの女優は長澤まさみ、杉咲花。１５３センチ。今後はグラビアにも挑戦する予定。