timelesz・佐藤勝利、「写真集」1位【オリコンランキング】
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利の初ソロ写真集『佐藤勝利1st写真集「A Bird on Tiptoe」』が、11月6日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.9万部を売り上げ、3位にランクイン。ジャンル別「写真集」で1位を獲得した。
【写真】お気に入りショットを披露する佐藤勝利
佐藤が自身の誕生日である10月30日に発売した本作は、リスボン、台中、日本各地を暮らすようにめぐりながら、写真家・石田真澄氏が1年以上にわたり撮影。駆け抜けた10代、そして20代の締めくくりを目前に、所属グループも新体制で動き始める中、次のステージへ向かうための助走期間にある“ささやかだけど、大切な瞬間”が詰まった一冊となっている。約6400点におよぶ撮影カットの中から厳選された約255点を、全320ページにわたり収録。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月10日付：集計期間：2025年10月27日〜11月2日＞
