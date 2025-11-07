NY株式6日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　46801.48（-509.52　-1.08%）
ナスダック　　　23074.56（-425.24　-1.81%）
CME日経平均先物　50355（大証終比：-505　-1.00%）

欧州株式6日終値
英FT100　 9735.78（-41.30　-0.42%）
独DAX　 23734.02（-315.72　-1.31%）
仏CAC40　 7964.77（-109.46　-1.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.557（-0.072）
10年債　 　4.081（-0.078）
30年債　 　4.682（-0.056）
期待インフレ率　 　2.286（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.650（-0.023）
英　国　　4.433（-0.030）
カナダ　　3.103（-0.063）
豪　州　　4.366（+0.053）
日　本　　1.680（+0.023）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.20（-0.40　-0.67%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3992.90（0.00　0.00%）

ビットコイン（ドル）
101470.56（-2188.61　-2.11%）
（円建・参考値）
1551万8907円（-334726　-2.11%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ