ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は５０９ドル安 ナスダックも１．８％の大幅安
NY株式6日（NY時間13:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 46801.48（-509.52 -1.08%）
ナスダック 23074.56（-425.24 -1.81%）
CME日経平均先物 50355（大証終比：-505 -1.00%）
欧州株式6日終値
英FT100 9735.78（-41.30 -0.42%）
独DAX 23734.02（-315.72 -1.31%）
仏CAC40 7964.77（-109.46 -1.36%）
米国債利回り
2年債 3.557（-0.072）
10年債 4.081（-0.078）
30年債 4.682（-0.056）
期待インフレ率 2.286（-0.025）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.650（-0.023）
英 国 4.433（-0.030）
カナダ 3.103（-0.063）
豪 州 4.366（+0.053）
日 本 1.680（+0.023）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.20（-0.40 -0.67%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3992.90（0.00 0.00%）
ビットコイン（ドル）
101470.56（-2188.61 -2.11%）
（円建・参考値）
1551万8907円（-334726 -2.11%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
