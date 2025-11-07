CL4連敗中のアヤックス、ハイティンハ監督の解任を発表…日本代表DF板倉滉の起用法にも影響か
エールディヴィジのアヤックスは6日、指揮官を務めるヨン・ハイティンハ監督の解任を発表した。
ここまで11試合を消化したエールディヴィジで5勝5分1敗を記録し、勝ち点「20」の4位につけるアヤックス。4年ぶりの制覇を目指して今季開幕を迎えた同クラブだったが、現在は首位のフェイエノールトを8ポイント差で追っている。また、チャンピオンズリーグ（CL）では4戦全敗の最下位に沈んでおり、直近は公式戦7試合で1勝と低迷している。
こうした状況を受け、アヤックスは今年5月から指揮官を務めるハイティンハ監督の解任を発表。選手時代も同クラブで活躍したOBのハイティンハ監督は、2027年6月30日まで契約を残していたものの、成績不振での退任となった。また、併せてアシスタントコーチのマルセル・カイザー氏も契約解除となった。
なお、新監督が決定するまでは、フレッド・グリム氏が暫定監督としてチームを指揮。アヤックスに所属する日本代表DF板倉滉の起用法にも大きな影響を与える可能性がある。
