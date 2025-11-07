「どんな感じの曲…？」と話題、乃木坂46新曲「ビリヤニ」MV公開

アイドルグループ・乃木坂46のニューシングル「ビリヤニ」のミュージックビデオが、11月7日、YouTubeの公式チャンネルにて公開された。アーティストビジュアル・タイトルと発表になっていく中で、「どんな感じの曲…？」と話題となっていた楽曲だ。



「ビリヤニ」は初々しい恋心を歌っている楽曲で、MVの監督は「不道徳な夏」「ってかさ」を手掛けた王一川が務める。



スパイスと魔法の不思議な体験をしながらメンバーのダンスシーンや歌唱シーンが繰り広げられ、摩訶不思議な空間と共に恋心を歌っていく。



6期生・瀬戸口心月と共にWセンターを務める6期生の矢田萌華は「先輩たちと一緒に活動するにあたって、今までは背中を追い求めていたけど、今回重圧をずっと感じて緊張がありました」と述べつつも、初選抜・初センターというプレッシャーを見事プラスに変えた作品となっている。