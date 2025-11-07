¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¡¢¹ñÆâFA¸¢¤Î¹Ô»È¤ò·èÃÇ¡¡ÄÌ»»76¾¡¤ÎÀ¸¤¨È´¤±¦ÏÓ¡¡¥Á¡¼¥à°ì¶Ú13Ç¯¤â¡ÄÅÐÈÄµ¡²ñµá¤á¤Æ
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤¬6Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ç2023Ç¯¤«¤é¤Î3Ç¯·ÀÌó¤¬ËþÎ»¡£¹ñÆâFA¸¢¤Ï23Ç¯¤Ë¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¡¢¶áÆüÃæ¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤òµåÃÄ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Çºå¿À¤ò4¾¡1ÇÔ¤ÇÇË¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤òÃ¥´Ô¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1½µ´Ö¡£ÄÌ»»76¾¡¤ò¸Ø¤ëÀ¸¤¨È´¤±¦ÏÓ¤¬½Ï¹Í¤ÎËö¤Ë¡¢¹ñÆâFA¸¢¤Î¹Ô»È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡13Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ4¾¡2ÇÔ¡£ËþÂ¤Î¤¤¤¯À®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥¯¥¤¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅêµå¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦51¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÃæ·Ñ¤®¤ËËÜ³ÊÄ©Àï¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢8²ó¤Î1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤¿¡£ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¥Ö¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¯ÍÑ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤¿¡£
¡¡ÀÑ¶ËÊä¶¯¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎµðÂçÀïÎÏ¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¼«¿È¤Îàµï¾ì½êá¤ò¼º¤Ã¤Æ¤â¡¢¸À¤¤Ìõ¤ò¤»¤º¤Ë¡Ö¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¸µµ¤¤ËÅê¤²Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬²¿¤è¤ê¡×¤È¤¤¤ÄÍè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤½ÐÈÖ¤ËÈ÷¤¨Â³¤±¤¿¡£ÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤ËÎå¤à»Ñ¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Î¤¤¤¤¸«ËÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìÉÍ¤Ï²Æì¾°³Ø¹â3Ç¯¤À¤Ã¤¿08Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢°¡Âç¤Ç¤âÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°ÎòÂå1°Ì¤Î420Ã¥»°¿¶¡¢Æ±4°Ì¥¿¥¤¤Î35¾¡¤È¤¤¤¦µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¡¢3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç13Ç¯¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤«¤éÀèÈ¯¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢5Ç¯ÌÜ¤Î17Ç¯¤Ë¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î16¾¡¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¾ï¾¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÄÌ»»¤Ç¤â180»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ76¾¡46ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦30¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï1²¯5000Ëü±ß¤ÇÊä½þ¤¬É¬Í×¤Ê£Â¥é¥ó¥¯¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¾¯¡¹¹â¤¤à¥Ï¡¼¥É¥ëá¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡ÖÀë¸À»ÄÎ±¡×¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅÐÈÄµ¡²ñ¤òµá¤á¤ë±¦ÏÓ¤¬Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£