乃木坂46が“重大発表”、7年ぶりのアルバム発売決定＆記念ライブも開催へ

アイドルグループ・乃木坂46が11月6日、約7年ぶりのオリジナルアルバム発売を発表した。発売日は2026年1月14日で、タイトルは「My respect」。



このアルバム発売を記念して、2月22日・23日には東京・有明アリーナにて「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」の開催も決定した。



これは乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」での生配信番組「乃木坂工事中10周年記念生配信」にて、“重大発表”としてキャプテン・梅澤美波から発表されたもの。乃木坂46のオリジナルアルバムは5作目となり、2019年4月に発表した「今が思い出になるまで」以来の作品となる。



今作は29thシングル「Actually...」から最新シングルまでと、すでに発表している3期生〜5期生の楽曲をDisc2として収録したType-A〜Cと、それをすべて網羅した完全生産限定盤の豪華仕様と通常盤の5形態での発売となる。