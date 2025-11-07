ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４５２ドル安 ナスダックは1．８％の大幅安
NY株式6日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 46858.58（-452.42 -0.96%）
ナスダック 23081.93（-417.87 -1.78%）
CME日経平均先物 50175（大証終比：-685 -1.37%）
欧州株式6日終値
英FT100 9735.78（-41.30 -0.42%）
独DAX 23734.02（-315.72 -1.31%）
仏CAC40 7964.77（-109.46 -1.36%）
米国債利回り
2年債 3.549（-0.080）
10年債 4.081（-0.078）
30年債 4.679（-0.059）
期待インフレ率 2.287（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.650（-0.023）
英 国 4.433（-0.030）
カナダ 3.110（-0.056）
豪 州 4.366（+0.053）
日 本 1.680（+0.023）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.08（-0.52 -0.87%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3988.50（-4.40 -0.11%）
ビットコイン（ドル）
100999.06（-2660.11 -2.57%）
（円建・参考値）
1545万1846円（-406970 -2.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
