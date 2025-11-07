NY株式6日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　46858.58（-452.42　-0.96%）
ナスダック　　　23081.93（-417.87　-1.78%）
CME日経平均先物　50175（大証終比：-685　-1.37%）

欧州株式6日終値
英FT100　 9735.78（-41.30　-0.42%）
独DAX　 23734.02（-315.72　-1.31%）
仏CAC40　 7964.77（-109.46　-1.36%）

米国債利回り
2年債　 　3.549（-0.080）
10年債　 　4.081（-0.078）
30年債　 　4.679（-0.059）
期待インフレ率　 　2.287（-0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.650（-0.023）
英　国　　4.433（-0.030）
カナダ　　3.110（-0.056）
豪　州　　4.366（+0.053）
日　本　　1.680（+0.023）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.08（-0.52　-0.87%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3988.50（-4.40　-0.11%）

ビットコイン（ドル）
100999.06（-2660.11　-2.57%）
（円建・参考値）
1545万1846円（-406970　-2.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ