ドル円は下げ幅を広げる動きが続き、１５２円台に下落している。ストップを巻き込んで一時１５２．８０円近辺まで下落。ＮＹ時間に入ってドル安が加速しているほか、米株式市場が下落しておりドル円を圧迫。米国債利回りも低下している。



米政府機関閉鎖で公式なデータの発表が見送られている中、この日発表の米人員削減数のデータに反応しているとの指摘も出ている。朝方に米再就職支援会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスが発表した米企業による１０月の人員削減発表は、同月としては過去２０年以上で最多となった。ＡＩの浸透による産業構造の変化とコスト削減の加速が背景にある。



米企業が１０月に発表した人員削減は１５万３０７４件で、前年同月のほぼ３倍に達した。中心はＩＴ・ハイテク企業と倉庫業だった。１０月としては２００３年以来の高水準で、当時は携帯電話の普及が現在と同様に産業に大きな変化をもたらしていたと調査元が指摘。市場では後退していた利下げ期待が再浮上しているという。



また、米株式市場では高バリュエーションへの懸念が根強く、ＡＩ関連株に再び売りが強まっている。



USD/JPY 152.89 EUR/JPY 176.38

GBP/JPY 200.42 AUD/JPY 98.87



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

