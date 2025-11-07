U-17日本代表のB組はポルトガルがGL突破第1号…“アフリカ王者”モロッコに6-0圧勝
[11.6 U-17W杯GL第2節 ポルトガル 6-0 モロッコ]
U-17ワールドカップのB組は6日、グループリーグ第2節を開催した。ポルトガルはアフリカ王者のモロッコを寄せ付けず、6-0の圧勝を収めてGL突破が決まった。
6-1の白星発進を飾ったポルトガルは、初戦で日本に敗れたモロッコと対戦。開始20分にFWジョアン・アラガウがペナルティエリア左からカットインして先制点を奪うと、同22分にはFWアニシオ・カブラルがグラウンダーの強烈なシュートをゴールに突き刺して2-0とした。カブラルは今大会3点目になった。
なおもポルトガルは前半29分、DFジョゼ・ネトのクロスをMFマテウス・ミデがダイレクトで合わせて3点目。ミデは同44分にPKも決めて今大会3点目を奪い、前半を終えて4-0と大きなリードを手にした。
後半に入ってもポルトガルの勢いは止まらず、開始約30秒でネトがミドルシュートを決めて5-0とする。同15分には右サイドからのクロスをネトが頭で合わせてダメを押し、ネトも今大会3点目。シュート13本で6点を奪ったポルトガルがモロッコを完封し、2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
ポルトガルは最終節で日本と対戦し、モロッコはニューカレドニアと対戦する。2位の日本は引き分け以上でGL突破が決まる。勝ち点3差で3位のニューカレドニアとは現在得失点7差のリードがあるため、敗れた場合でも大量失点を避ければ2位通過が濃厚。なお3位の場合、成績上位8チームに入ればGLを突破できる。
