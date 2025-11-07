日経225先物：7日2時＝780円安、5万80円
7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比780円安の5万80円と急落。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては803.68円安。出来高は1万1866枚となっている。
TOPIX先物期近は3280ポイントと前日比33.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は33.45ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50080 -780 11866
日経225mini 50085 -775 251997
TOPIX先物 3280 -33.5 11139
JPX日経400先物 29615 -355 1486
グロース指数先物 689 -11 1044
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
