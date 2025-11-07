　7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比780円安の5万80円と急落。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては803.68円安。出来高は1万1866枚となっている。

　TOPIX先物期近は3280ポイントと前日比33.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は33.45ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50080　　　　　-780　　　 11866
日経225mini 　　　　　　 50085　　　　　-775　　　251997
TOPIX先物 　　　　　　　　3280　　　　 -33.5　　　 11139
JPX日経400先物　　　　　 29615　　　　　-355　　　　1486
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　 -11　　　　1044
東証REIT指数先物　　売買不成立

