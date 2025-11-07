¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡È½ç¡É¾®ÂíË¾¤Î²æËý¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÍ¥¤·¤µ¡¡Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬Î®¤·¤¿ÎÞ
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡ÙÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢±ÊÅçÉ×ºÊ¤Î¤â¤È¤ËÂ¹¤ÎÑÛ¤È¿¿¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤à¡£Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦Æü¾ï¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£ÑÛ¤Î¼ºí©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤È²ÈÂ²¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Ë¿µ°ì¡ÊÁð´¢ÀµÍº¡Ë¤È¤µ¤È¤³¡Ê°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ë¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºÆ¤Ó¤³¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤Ã¤¿Æó¿Í¤ò¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ªµ¢¤ê¡õ¤è¤¦¤³¤½¥Ñー¥Æ¥£ー¡×¤Ç²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¡£²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾Ð¤¤À¼¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÌë¡¢ÑÛ¡ÊÏÂÃÒÍ®ÍÕ¡Ë¤È¿¿¡Ê»³ËÜµÝ·î¡Ë¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¾®ÁÒ²È¤ÎÂ©»Ò¡¦½ç¡Ê¾®ÂíË¾¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢¤¤¤Ä¤â¼þ°Ï¤Î´é¿§¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ç¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬·ù¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤º¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¾ÃËÉ»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½ç¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼å¤µ¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤Ï¡¢¶»¤Î±ü¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£½ç¤â¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÍâÄ«¡¢¿µ°ì¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤µ¤È¤³¤¬È¯ÇË¤ò¤«¤±¤Æ¤âÉ½¾ð¤Ïºã¤¨¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤Ø¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¾ì¤¬ÏÂ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Þ¤ÀÍî¤Á¹þ¤à¿µ°ì¤Ë¤µ¤È¤³¤¬¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ»ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¿µ°ì¤Î´é¤Ë¾Ð´é¤¬Ìá¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æà±û¡Ê¾®Ìî²ÖÍü¡Ë¤È»ÖÊÝ¡ÊÀÐ°æ°ÉÆà¡Ë¤Î±Ç²è»£±Æ¤ò¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë¤¬¼êÅÁ¤¤¡¢½ç¤âÆ±¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Îº¢¡¢²È¤Ç¤Ï¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤È¤¢¤ó¤¬¡¢»ÝÌ£Æ²¿©ÉÊ¤Î²ñÄ¹¡¦½ã°ì¡Ê³ÑÌîÂîÂ¤¡Ë¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Õ¤ÈÆ±Áë²ñ¤ÎÂ¸ºß¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È·Ú¤¯¸À¤¦¾Ä¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ï¾¯¤·¥à¥Ã¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤È¤³¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç»ÙÅÙ¤òÀ°¤¨¡¢µ×¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ÎÌë¤ò²á¤´¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾Ä¤Ï²ñ¼Ò¤Ç»³ºê¡Ê¹âÅÄ²ÆÈÁ¡Ë¤ËÆ±Áë²ñ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½÷À¤Î¿´¾ð¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¸åÇÚ¤Ë¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ú¤¯¤¤¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ã°ì¡Ê³ÑÌîÂîÂ¤¡Ë¤«¤é¤âÆ±Áë²ñ¤Î¤¢¤È¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬µ¡·ù°¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¾Ä¡£·ë¶É¡¢Æ±Áë²ñ¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¤¢¤ó¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¹±Îã¤ÎÌë¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾Ä¤Ï¡Ö¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¼Õ¤ë¤¬¡¢¤¢¤ó¤â¤Þ¤¿ÀÕ¤á¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï·ö²Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë¼ÖÆâ¤âº£²ó¤Ï½ª»Ï²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤À¤¬¡¢ÍâÄ«¡¢¤µ¤È¤³¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢ÑÛ¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°Ìë¡¢ÁÄÊì¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤É¤³¤«°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¿µ°ì¤È¤µ¤È¤³¤Ï¡Ö¤¿¤½¤¬¤ì¥¹¥Æ¥¤¥Ä¡×¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Áí½Ð¤ÇÑÛ¤Î¹ÔÊý¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢½ç¤¬¼«Âð¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¹âÂæ¤Î³¬ÃÊ¤ÇÑÛ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¤µ¤È¤³¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë²æËý¤»¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¢¤ó¤Ï¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Î½ç¤È¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤Ê¤¼¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ç¤¬¡ÈÅ·»È¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯µ¤¤Å¤¯¡£½ç¤ÏÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢Êì¤Ç¤¢¤ë¤¢¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ÈÅ·»È¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê½ç¤â¤Þ¤¿¡¢º£¤ÎÑÛ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¿Í¤ò»×¤¦Í¥¤·¤µ¤Ï¡¢¤È¤¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ë¤³¤½¡¢¿Í¤Î¶¯¤µ¤È°¦¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Âè5ÏÃ¤Ï¡¢¡È²æËý¡É¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÍ¥¤·¤µ¤òÀÅ¤«¤Ë¤Û¤É¤¤¤Æ¤¤¤¯²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë¡¡