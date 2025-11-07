NY株式6日（NY時間11:15）（日本時間01:15）
ダウ平均　　　46927.92（-383.08　-0.81%）
ナスダック　　　23153.70（-346.10　-1.47%）
CME日経平均先物　50400（大証終比：-460　-0.92%）

欧州株式6日GMT16:15
英FT100　 9729.36（-47.72　-0.49%）
独DAX　 23764.34（-285.40　-1.19%）
仏CAC40　 7959.36（-114.87　-1.42%）

米国債利回り
2年債　 　3.564（-0.066）
10年債　 　4.087（-0.072）
30年債　 　4.684（-0.054）
期待インフレ率　 　2.290（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.658（-0.015）
英　国　　4.438（-0.025）
カナダ　　3.115（-0.051）
豪　州　　4.366（+0.053）
日　本　　1.680（+0.023）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.30（-0.30　-0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3993.30（+0.40　+0.01%）

ビットコイン（ドル）
101743.44（-1915.73　-1.85%）
（円建・参考値）
1558万0990円（-293375　-1.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ