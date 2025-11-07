ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３８３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式6日（NY時間11:15）（日本時間01:15）
ダウ平均 46927.92（-383.08 -0.81%）
ナスダック 23153.70（-346.10 -1.47%）
CME日経平均先物 50400（大証終比：-460 -0.92%）
欧州株式6日GMT16:15
英FT100 9729.36（-47.72 -0.49%）
独DAX 23764.34（-285.40 -1.19%）
仏CAC40 7959.36（-114.87 -1.42%）
米国債利回り
2年債 3.564（-0.066）
10年債 4.087（-0.072）
30年債 4.684（-0.054）
期待インフレ率 2.290（-0.021）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.658（-0.015）
英 国 4.438（-0.025）
カナダ 3.115（-0.051）
豪 州 4.366（+0.053）
日 本 1.680（+0.023）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝59.30（-0.30 -0.50%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3993.30（+0.40 +0.01%）
ビットコイン（ドル）
101743.44（-1915.73 -1.85%）
（円建・参考値）
1558万0990円（-293375 -1.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
