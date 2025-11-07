プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「白身魚の中華レンジ蒸し」 「レンコンの黒酢炒め」 「豆腐入り卵スープ」 の全3品。
メインはあっさりなのに食べ応えのある一品。食感を楽しむ黒酢炒めや、ふんわりと身体に優しいスープです。

【主菜】白身魚の中華レンジ蒸し
薬味たっぷりの中華蒸しは身体を温めて血行を良くしてくれる効果があります。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：214Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

タラ  (切り身)2切れ
  塩  少々
酒  大さじ1
モヤシ  1袋
＜中華ダレ＞
  酒  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  大さじ2
  ゴマ油  大さじ1
  ニンニク  (みじん切り)1片分
  ショウガ  (みじん切り)1片分
  白ネギ  1本

【下準備】

タラは全体に塩を振って10分おき、キッチンペーパーで水気を拭き取る。白ネギの上半分は斜め薄切りにし、残りはみじん切りにし、＜中華ダレ＞の材料と合わせる。

©Eレシピ


タラ以外の白身魚でもOKです。塩を振ることで生臭さがとれます。

【作り方】

1. 耐熱皿に1/2量のモヤシと白ネギを広げ、タラをそれぞれのせて酒をかける。ふんわりラップをかけて電子レンジで1皿ずつ4〜5分加熱する。

©Eレシピ


レンジ後はしばらくそのままにしておくと余熱で中までしっかり火が入ります。
2. (1)に混ぜ合わせた＜中華ダレ＞をかける。

©Eレシピ



【副菜】レンコンの黒酢炒め
レンコンのシャキシャキッとした食感と黒酢のサッパリとした味付けがご飯にもお酒にも合います。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：294Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

レンコン  120g
カボチャ  1/8個
片栗粉  適量 ＜調味料＞
  砂糖  大さじ2
  黒酢  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1.5
白ゴマ  大さじ1
サラダ油  適量

【下準備】

レンコンは皮つきのまま幅5mmの半月、またはイチョウ切りにして水にさらし、水気を拭き取る。カボチャも皮ごとレンコンの大きさに合わせて切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. レンコンとカボチャを抗菌袋に入れ、片栗粉をまぶす。多めのサラダ油を入れたフライパンを中火で熱し、レンコンとカボチャを加える。

©Eレシピ


2. 火が通るまで揚げ焼きにし、フライパンの余分な油をキッチンペーパーで拭き取る。

©Eレシピ


3. 混ぜ合わせた＜調味料＞の材料を加え、中火でザッと炒め合わせたら火を止め、器に盛って白ゴマを振る。

©Eレシピ



【スープ・汁】豆腐入り卵スープ
豆腐は手で崩す事によって味のなじみが良く、舌触りも滑らかです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：89Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

絹ごし豆腐  1/4丁
溶き卵  1個分
ワカメ  (干し)小さじ1~2
＜スープ＞
  顆粒中華スープの素  小さじ2
  片栗粉  小さじ1.5
  水  400ml
  酒  大さじ1
  塩  少々

【下準備】

ワカメはたっぷりの水で柔らかく戻し、水気を絞る。長い場合はザク切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜スープ＞の材料を入れ、よく混ぜながら中火にかける。顆粒中華スープの素が溶け、トロミがついてきたらワカメと絹ごし豆腐を手で崩しながら加える。

©Eレシピ


2. 再び煮たったら、溶き卵をまわし入れて火を止める。菜ばしで混ぜ、卵がふんわりとしてきたら器に注ぐ。

©Eレシピ