きょうのポンドドルは買い戻しが優勢となっており、１．３１ドル台を回復する場面も見られた。ただ、ポンド円はドル円の下げと連動し、２００円台に下落している。この日は英金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果が発表され、政策金利を予想通りに４．００％に据え置いた。ただ、委員の投票は５対４と僅差での決定となり、市場は１２月の利下げ期待を温存している。声明では「金利は徐々に下がる道筋の公算が大きい」と述べていた。



ただ、短期金融市場ではいまのところ、１２月の利下げ確率は６５％程度で見ており、政策発表前と変わらない水準となっている。ポンドは一旦売りの反応を見せたものの、すぐに買いの流れに戻している。ベイリー英中銀総裁が「インフレの下降軌道がより確実になるまで様子を見たい」と述べたことに敏感に反応した模様。



アナリストからは、１２月の利下げの可能性はデータ次第だとの指摘が出ている。英労働市場と物価の次の2回のデータが、英中銀が１２月に利下げするかどうかを決定する鍵となると述べている。本日のベイリー総裁の上記の発言は、利下げを決定する上で今後のデータの重要性を浮き彫りにしていると指摘している。なお、同アナリストは１２月に０．２５％ポイント引き下げられ、来年夏までに政策金利は３．２５％に達すると予想している。



GBP/USD 1.3091 GBP/JPY 200.52 EUR/GBP 0.8809



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

