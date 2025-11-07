●ノブ「2回目はスベることもあるから頑張らないと」
Prime Videoで昨年配信され、オリジナルバラエティ番組視聴者数歴代1位(※Amazon MGM スタジオが日本で手掛けたバラエティ作品における配信後1カ月以内の国内視聴数)となったコンテンツの第2弾『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025』が、21日20時から配信される。

出演芸人が一度限りのオリジナルコンビを組み、数々のお題に即興で挑んでいく新しいフォーマットは、配信時代ならではの“お笑い賞レースの新形態”として高く評価されたが、その第2弾ではどのように進化を遂げたのか。総合演出の橋本和明氏が制作の舞台裏を語った――。

○緊張感が熱気に変わっていく収録

「第1弾は、正直言うと何も知らない状態から勢いで突っ走れた部分がありました。でも今回はすでにブランドができている。前回を超えたい、もっと多くの人に楽しんでもらいたいという期待の中で作るのは、スタッフにとっても出演者にとっても簡単ではありません」と、第2弾のプレッシャーを語る橋本氏。収録現場にも、その緊張感が色濃く漂っていた。

「第1弾の時は、芸人さんたちも和気あいあいとしていて、“よくわからないけど新しい番組が始まる”という雰囲気でした。でも今回スタジオに来た芸人さんたちは、みんな見たことのない硬い表情をしていたんです(笑)。普段『有吉の壁』で会っている芸人さんも、“吐きそうです”っていうくらいプレッシャーを感じていて。ブランドが確立されたがゆえの重みを全員が背負っているんだと思いました」

MCの千鳥・ノブも「2回目はスベることもあるから頑張らないと」と語っていたというが、収録が始まるとその空気は次第に熱に変わり、橋本氏は「ホッとしました」と胸をなで下ろした。

○小籔千豊、大久保佳代子がまさかの参戦

『THEゴールデンコンビ』の見どころの一つは、予想外の組み合わせによる化学反応だ。

「今回も“この人がこの人を指名するんだ!”という驚きが随所にあります。例えば、さや香の新山さんが小籔(千豊)さんを指名したときはスタジオがザワつきました。小籔さんほどのキャリアがあれば、こういう番組には出なそうじゃないですか。でも、芸人さんの中には“この人に指名されたらやるしかない”というマインドがあるのだと思いました」

さらに、大久保佳代子(オアシズ)が参戦したことも大きなサプライズだった。

「即興コントは久々なので、“オファーを受けたことを後悔している”と言っていました(笑)。でも、それほどのプレッシャーを背負ったベテランが舞台に立つからこそ面白い。そこで僕らにできることは、そういう芸人さんたちが肩を回せる環境を作ること。ショーアップした緊張感をより笑いに変えられるようパワーアップして臨みました」

その根幹をなすのが、お題作り。半年以上を費やし、千鳥とも4〜5回にわたり打ち合わせを重ねた。芸人が伸び伸びできる題材と、あえてやりづらさを残す題材、そのバランスにこだわったという。

お笑い賞レースにおいてトップバッターは重要だ。今回の収録では緊張感が高まる中、「なかなか誰も出てこない」という事態が起きた。

「サブコン(副調整室)で、“来ないな、様子を見てるのかな”とザワザワしてました(笑)。やっぱり一発目は嫌ですよね。空気を作れるかどうかも分からないし、損する可能性が高いですから。でも、僕らは来るまで待とうというスタンス。普通の番組のように何か交通整理をするより、コントロールしないことによる面白さがあると思っているんです」

その沈黙を破って果敢に挑もうと最初に姿を見せたのは、霜降り明星・せいやと見取り図・盛山晋太郎だった。今回唯一の2回連続出場であるせいやは、前回もトップバッターを担い、その時は「どんなお題がきても、一発目行って空気作るぞ!」と決めてステージに飛び出したという。

そんなせいやが今回も大きな役割を果たし、橋本氏は「サブコンはみんな“ありがとう!”って沸いてました(笑)。やっぱり一発目は、制作としてはお題が合っているのかという怖さもありますから。そこに、せいやさんが出てきてドーンとウケて、千鳥さんも僕らも安心しました」と、長丁場収録の先鞭をつけてくれたことに感謝した。

○随所に宿る「伝統のフジテレビのコント美術」

芸人が自由に暴れることができる舞台美術も、大きな要素だ。第2弾では、その作り込みにさらなる磨きがかかった。

「前回は舞台が揺れることもあったんですが、構造を強化して安定させました。押入れや窓といった出入りできる仕掛けも増やし、芸人さんがストレスなく即興で動けるようにしています。美術スタッフが“このサイズでどこまでできるか”を研究してくれて、芸人さんが自然に遊べる舞台を実現してくれました」

このセットを手がけるのは、フジテレビで数々のバラエティを手がけてきた鈴木賢太デザイナー率いるチーム。その随所に「伝統のフジテレビのコント美術」を感じたという。

製作費1億円というメインセットは、第2弾を見越して骨格を保管していた。収録本番で組み上がったものを目の当たりにして、「やっぱり1年ぶりに見るとデカいなと思いますね。モニターも含め、テレビではやらないサイズなので気が引き締まります」と、スタッフたちの士気を高める効果もあるようだ。

●「この時期に、この賞レースを配信で見る」カルチャーを
『M-1グランプリ』(ABCテレビ)、『R-1グランプリ』(カンテレ)、『キングオブコント』(TBS)、『THE W』(日本テレビ)、『THE SECOND』(フジテレビ)、『ツギクル芸人グランプリ』(フジテレビ)、『ダブルインパクト』(日本テレビ)など、地上波では多くのお笑い賞レースが存在するが、どれも生放送だ。視聴者が同時に固唾をのんで見守るスタイルが、緊張感を生み出してきた。

かたや、配信プラットフォーム発の賞レースである『ゴールデンコンビ』においては、「見るタイミングがずれるので、どこまで話題になるのかとドキドキでした」と心配があったことを打ち明けるが、「第1弾では配信から2週間でとても多くの方が見て話題になってくれて、配信で編集されても結果が待てる賞レースというのが、一つできたかなと思います」と手応え。

それを踏まえ、第2弾からは「“この時期に、この賞レースを配信で見る”という新しい文化を作りたいですね。年に1回の楽しみとして定着すれば、みんながワクワクできる風物詩になると思うんです」と意欲。動画配信では、作り込んだドラマ作品がジャンルとして強い状況にある中で、「即興の賞レースという、お笑い好きな人みんなで楽しめる配信カルチャーができたら、めちゃくちゃうれしいですね」と期待を述べた。



●橋本和明1978年生まれ、大分県出身。東京大学大学院修了後、03年に日本テレビ放送網入社。『有吉ゼミ』『有吉の壁』『マツコ会議』などヒット番組を企画・演出、18年・21年の『24時間テレビ』で総合演出を担当。22年12月末で日テレを退社し、「株式会社WOKASHI」を立ち上げてフリーに。配信で『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』のほか、『ファイナルドラフト』(Netflix)、『愛のハイエナ』(ABEMA)などの人気コンテンツを手がける。デジタルコンテンツを制作する株式会社QREATIONの取締役も務め、演出した同社のTikTokショートコント『本日も絶体絶命。』は、１年で15億再生を記録。

11月21日から毎週金曜20時独占配信

話数：全5話

11月21日：1話・2話(第1ステージ〜第3ステージ)

11月28日：3話・4話(第4ステージ〜第6ステージ)

12月5日 ：5話(決勝)

MC：千鳥(大悟、ノブ)

出場芸人：

1.新山(さや香)＆小籔千豊

2.田中卓志(アンガールズ)＆川北茂澄(真空ジェシカ)

3.ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村

4.長谷川忍(シソンヌ)＆松尾駿(チョコレートプラネット)

5.盛山晋太郎(見取り図)＆せいや(霜降り明星)

6.大久保佳代子(オアシズ)＆吉住

7.阪本(マユリカ)＆芝大輔(モグライダー)

8.狩野英孝＆福井俊太郎(GAG)

番組サポーター：林瑠奈(乃木坂46)

