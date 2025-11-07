「着る服がない」→【しまむら】へ！ 大人買いしたい♡「大本命アイテム」

気温の変化を読みにくい季節の変わり目。気分が上がるような洋服がない……という悩みは【しまむら】が解決を手助けしてくれるかも。今回は、しまむらマニアが選んだ秋冬アイテムをご紹介。シャギーニットのベストやベロア素材のワンピースなど、プチプラで揃うシャレ感たっぷりのアイテムを紹介します。どれも1軍として活躍してくれそう。

シャギーニットが季節感と華やぎを足すベスト

【しまむら】「TT＊シャギーニットベスト」\1,639（税込）

@chiikotopさんが「ふわっふわな触り心地と、MIXされた色味が高見え」とラブコールを送る、シャギーニット素材のベスト。毛足が長いボリューミーな質感によって、手持ちのロンTやブラウスにレイヤードするだけで季節感と華やかさを足してくれる優秀アイテムの予感。Vネックになっていることで、上半身が着膨れ見えしにくいのも嬉しいポイントです。

モノトーンのプリントが映えるニットプルオーバー

【しまむら】「プリントニットPOナガ」\1,639（税込）

プリントTやロゴTがヒットした春夏に引き続き、秋冬に着やすいニットプルオーバーもプリントデザインのものは見逃せないかも。ブラウンのニット地 × モノクロのプリントデザインが大人っぽく、ポップな印象になりすぎないのが魅力。淡いピンクのロゴとの配色も、乙女心がときめきそうです。プリントのおかげでワンツーコーデも即サマ見えを狙えます。

ドレッシーなムードを楽しめるベロアのワンピース

【しまむら】「TT＊ANNAベロアOP」\1,639（税込）

@aiii__13kさんが「黒とグレー2色買い」したという、ベロア素材のロングワンピース。光に当たって表情を変えるなめらかなベロア素材によって、シンプルでありながらドレッシーな雰囲気を楽しめる一着です。指を通せるサムホール付きの長めの袖丈と、ストンと落ちるストレートシルエットのバランスは、華奢見えにもひと役買ってくれるかも。

襟付きデザインがクラシカルなニットカーディガン

【しまむら】「CHO＊エリツキニットCD」\2,420（税込）

クラシカルなテイストが人気を集めるこの秋冬は、襟付きデザインのトップスが豊作。大きめの襟やボタンがコーデの物足りなさを埋めてくれそうなこちらのニットカーディガンは、淡いベージュカラーがとっても上品。秋冬コーデに明るさをプラスしつつ、寒暖差の調整役としても重宝しそうです。シルエットにゆとりがあるため、スウェットトップスの上から羽織るのもGOOD。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chiikotop様、@bechan338様、@aiii__13k様、@naa.gram様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ