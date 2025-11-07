タカラトミーアーツより、11月中旬に発売されるガチャ「ニャンちゅう めじるしガチャマスコット」。こちらは、NHK Eテレのキャラクターであるニャンちゅうをガチャマスコットとして再現したものだ。リングパーツはシリコーン製で、傘の持ち手やファスナーなど好きなアイテムに付けられる。

ラインナップは、ピース、カウボーイ、コックさん、ようちえん、ドラキュラの全5種類が用意されている。それぞれ見た目がかなり個性的だが、いずれも番組内で見た姿がそっくりそのまま再現されているところもポイントだ。

リング部分は柔らかい素材なので、傘などに付けることもできる

ニャンちゅう（ピース）

こちらの「ニャンちゅう（ピース）」は、ニャンちゅうがピースを決めているポーズを再現したマスコットだ。足を広げて座り込んだようなポーズになっており、ピースをしていない方の手は対照的に下向きになっているところもかわいらしい。

今回のラインナップの中では最もスタンダードなスタイルだ

キーホルダーとしていろいろなものに付けておきやすい

しっぽも再現されている

青い衣装がかわいい

オリジナルはぬいぐるみのキャラクターだが、ニャンちゅうの大きく開けた口の中から見える舌や2本の歯、ヒゲなどの特徴もしっかりと捉えられている。また、このマスコット部分以外にも「ニャンちゅう」と書かれたプレートも付属しているところも嬉しい。

こちらが「ニャンちゅう（ピース）」の全体だ

ロゴマークが描かれたプレートも付属

ニャンちゅう（カウボーイ）

なんともクールなカウボーイの姿に扮したところを再現したマスコットが、こちらの「ニャンちゅう（カウボーイ）」だ。頭の上にはまさしくカウボーイハットを身に着けており、その表情もどこかしら自信に溢れたように見える。

クールなカウボーイ姿だ

衣装もバッチリ決まっている

赤いしっぽはしっかり出ている

カウボーイハットはやや大きめ

カウボーイハットのみならず、ベルトやブーツなどもカウボーイをイメージしたようなデザインを身に着けている。また、手にはムチを握り締めているところもイメージ通りだ。ニャンちゅうの口元はしっかりと閉じているのだが、それでも2本の歯は飛び出している。

こちらが「ニャンちゅう（カウボーイ）」の全体だ

プレートも付属

ニャンちゅう（コックさん）

ニャンちゅうがコックになりきった姿を再現したマスコットが、こちらの「ニャンちゅう（コックさん）」だ。頭の上に長めのコック帽を被っているところも特徴的だ。これは余談だが、日本では料理長が誰なのか見つけやすいようにこのコック帽の長さで地位を表している。こちらのニャンちゅうも偉いコックさんになりきっているのかもしれない。

楽しそうなコックさんが登場!?

ぶら下げた上だと、やや体が斜めになる

しっぽは衣装で隠れている

赤いマフラーもお似合いだ

もちろんコック帽以外にも、コックさんらしく白を基調にした衣装を纏っている。そちらに合わせるかのように、首から赤いマフラーを付けているところもおしゃれだ。また、手には料理の最中なのか、大きなスープレードルが握り締められている。

こちらが「ニャンちゅう（コックさん）」の全体だ

ロゴプレートも付属

ニャンちゅう（ようちえん）

若干オヤジっぽいところもあるものの、元々かわいい見た目をしているニャンちゅうだが、それがさらにかわいらしく見えるのがこちらの「ニャンちゅう（ようちえん）」だ。なんと、幼稚園児になりきり、大きく口を開けて喜んでいるような姿で再現されている。

新しく入園したばかりといった姿だ

バッグが大きさで子どもっぽい姿が表現されている

赤いしっぽもしっかり出ている

水色の衣装部分も幼稚園児らしい

新入園児のように、大きな黄色いバッグを前面に持っている点も特徴だ。また、幼稚園児らしく、水色の衣装を身に着けている。この水色の衣装は、黄色いバッグとの色合いも相まって、かなりいい雰囲気を醸し出している。

こちらが「ニャンちゅう（ようちえん）」の全体だ

こちらは付属のロゴプレート

ニャンちゅう（ドラキュラ）

今回のラインナップを見ても、様々な格好をすることが多いニャンちゅうだが、その中で最もコスプレ感が強いのがこちらの「ニャンちゅう（ドラキュラ）」だ。その名の通り、ニャンちゅうがドラキュラ伯爵になりきったような姿になっており、かなりクールだ。

ドラキュラになりきった姿で登場

黒い仮面がカッコイイ

マントが大きく広がっている

黒、赤、青、といった色合いも魅力的だ

ドラキュラっぽさを演出するために、ニャンちゅうの目は黒い仮面で覆われている。また、背中にはかなり大きめのマントを身に着けているところもカッコイイ。このマントも、内側が赤く外側が黒い点もドラキュラらしい。

こちらが「ニャンちゅう（ドラキュラ）」の全体だ

ロゴプレートも付属している

こちらでご紹介してきた「ニャンちゅう めじるしガチャマスコット」は、11月中旬から順次発売される予定だ。ニャンちゅうファンなら全部集めてしまいたくなるような仕上がりなので、アミューズメント施設などで見つけたときはなくなる前に入手しておくことをオススメする。

(C)NED・じゃぴぽ・81PRO