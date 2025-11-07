【ロンドン＝市川大輔】経済産業省は６日、サイバーセキュリティ強化に向け、英国の科学・イノベーション・技術省（ＤＳＩＴ）とインターネットにつながる「ＩｏＴ」機器の認証制度で連携すると発表した。

それぞれの認証基準を来年１月から、自国の基準とみなして承認し、適切なセキュリティー対策が講じられたＩｏＴ機器の普及を図る。

双方が５日、ロンドンで覚書に署名した。

経産省は３月、ＩｏＴの認証制度「ＪＣ―ＳＴＡＲ」を導入した。同様の制度は、米国と欧州連合（ＥＵ）も策定を進めており、経産省は連携する方針だ。

機器メーカーは、製品のアクセス制御やアップデートなどの基準を満たして認証を受ければ、パッケージに掲載でき、消費者は安全性の高い製品を選ぶことができる。今回の覚書で日英双方のサイバーセキュリティー対策の向上と、機器メーカーの負担軽減が期待されている。

ネットにつながる監視カメラや家電などの普及で、機器へのサイバー攻撃が増えている。監視カメラの映像が流出したり、自動車や家電が遠隔操作されたりする被害が増えており、経産省の担当者は「認証基準を満たした製品を利用すれば被害の大半は防げる」と説明している。