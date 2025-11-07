フライパンでただ蒸すだけで4人分が一気に完成！しかも映える『韓国風すき焼き』

フライパンひとつで作れるのに、味は本格派！ ボリューム満点の韓国風すき焼き。

牛肉と野菜を彩りよく並べて蒸すだけで、4人分があっという間に完成。半熟卵を絡めれば、まろやかさとコクが増し、一口食べるごとに「おいしい！」が止まらなくなる一皿です。

『韓国風すき焼き』のレシピ

材料（4人分）

牛こま切れ肉……250g

もやし……大1/2袋（約150g）

小松菜……大1/2わ（約150g）

にんじん（大）……1/2本（約100g）

白菜キムチ……150g

卵……2個

〈A〉

にんにくのすりおろし……小さじ1/4

白すりごま……大さじ1

砂糖……大さじ1/2

ごま油……大さじ1/2

コチュジャン……大さじ2

しょうゆ……大さじ1

作り方

（1）下ごしらえをする

小松菜は長さ5cmに切る。にんじんは皮をむき、長さ5cmの細切りにする。白菜キムチは大きければ食べやすく切る。ボールに牛肉を入れ、〈A〉を加えてもみ込む。

（2）フライパンに入れる

直径24cmのフライパンに（1）ともやしを1/2量ずつ、放射状に彩りよく並べる（同じ具材が対角線上になるように並べるとよい）。

（3）ふたをして蒸す

強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、10分蒸す。ふたを取って真ん中に卵を割り入れ、再びふたをして4分ほど蒸す。全体を混ぜる。

熱々のうちにほおばれば、あぁ〜幸せ！

肉とキムチのしっかり味を野菜にまとわせるように、混ぜながら楽しんでくださいね。

（『オレンジページ』2025年11月2日号より）