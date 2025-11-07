フライパンでただ蒸すだけで4人分が一気に完成！しかも映える『韓国風すき焼き』
フライパンひとつで作れるのに、味は本格派！ ボリューム満点の韓国風すき焼き。
牛肉と野菜を彩りよく並べて蒸すだけで、4人分があっという間に完成。半熟卵を絡めれば、まろやかさとコクが増し、一口食べるごとに「おいしい！」が止まらなくなる一皿です。
『韓国風すき焼き』のレシピ
材料（4人分）
牛こま切れ肉……250g
もやし……大1/2袋（約150g）
小松菜……大1/2わ（約150g）
にんじん（大）……1/2本（約100g）
白菜キムチ……150g
卵……2個
〈A〉
にんにくのすりおろし……小さじ1/4
白すりごま……大さじ1
砂糖……大さじ1/2
ごま油……大さじ1/2
コチュジャン……大さじ2
しょうゆ……大さじ1
作り方
（1）下ごしらえをする
小松菜は長さ5cmに切る。にんじんは皮をむき、長さ5cmの細切りにする。白菜キムチは大きければ食べやすく切る。ボールに牛肉を入れ、〈A〉を加えてもみ込む。
（2）フライパンに入れる
直径24cmのフライパンに（1）ともやしを1/2量ずつ、放射状に彩りよく並べる（同じ具材が対角線上になるように並べるとよい）。
（3）ふたをして蒸す
強めの中火にかけ、蒸気が上がったらふたをして弱火にし、10分蒸す。ふたを取って真ん中に卵を割り入れ、再びふたをして4分ほど蒸す。全体を混ぜる。
熱々のうちにほおばれば、あぁ〜幸せ！
肉とキムチのしっかり味を野菜にまとわせるように、混ぜながら楽しんでくださいね。