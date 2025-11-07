ＮＹ時間が本格化してドル円は下値を切り下げる展開が見られ、１５３．３０円付近まで下げ幅を広げる展開。前日は１５２円台まで一時下落していたが、再び試しそうな展開が見られている。



アナリストは、為替介入なしでも円は回復の可能性があるとの指摘が出ている。日銀による追加利上げ観測を背景に、円は今後数カ月で自然に回復する可能性が高いという。これにより、為替介入の必要性は低下する見通しだと指摘している。



また、次のようにも述べている。もし、現在のドル高・円安水準が続くようであれば、日本の財務省が円買い介入に踏み切る“強いリスク”がある。ただし、１２月の追加利上げ観測が今後数週間で高まる可能性があり、それが円の支援要因となると分析している。その上で、ドル円は３カ月以内に１４７円まで下落すると見ているという。



USD/JPY 153.28 EUR/JPY 176.61

GBP/JPY 200.57 AUD/JPY 99.20



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

