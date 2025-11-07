宇多田ヒカル、「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」本日リリース＋オフィシャルビジュアライザー公開
宇多田ヒカルによる最新曲「Mine or Yours」のRemix第三弾「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」が本日11月7日にリリースを迎えた。
これまで「Mine or Yours」に関してはYaeji/ The Blessed MadonnaによるRemixがリリースされている。第三弾Remixを手掛けたのは、ハウスミュージックシーンで世界中のファンを魅了し続けるアーティストのBella Boo。その手腕により楽曲にどんな表情が加わったのか注目してほしい。
楽曲に関して、Bella Booは次のようにコメントしている。
◆ ◆ ◆
“I did my best to catch the dreamy vibes of Hikaru’s graceful voice, and the melodic Japanese language, like fluffy clouds turning into a sparkling river. Music is dreaming, and Hikaru’s world is beautiful.” ― Bella Boo
(日本語訳) ヒカルの優雅な歌声と、日本語のメロディックな響きが持つドリーミーな雰囲気を表現してみました。それはまるで、ふわふわとした雲がきらめく川へと姿を変えていくよう。音楽は夢のようなもの。ヒカルの世界は本当に美しいです。― Bella Boo
◆ ◆ ◆
また、リリースに合わせビジュアライザーも公開となった。こちらは映像作家の橋本 麦が手掛けた作品となっている。
◾️「Mine or Yours (Bella Boo Remix)」
2025年11月7日（金）リリース
https://erj.lnk.to/81eIv0
◾️『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』 Prime Video配信記念 トークイベント
日時：11月27日（木）19：00開場予定 ※21:00 終了予定
※当日の会場や詳細は、当選者にのみお伝えします。
◾️アナログレコード盤「Mine or Yours」リリース記念 DJイベント
日程・会場
2025年12月7日（日）大阪府：タワーレコード梅田NU茶屋町店 イベントスペース
開始時間：19:30〜（集合時間 19:00）
出演：DJダイノジ / DJ KOMORI
2025年12月9日（火）東京都：タワーレコード渋谷店6F TOWER VINYL SHIBUYA 特設スペース
開始時間：20:00〜（集合時間 19:30）
出演：オカモトレイジ(OKAMOTO’S)/ BiBiYUA
■「Mine or Yours(The Blessed Madonna’s GODSQUAD Mix)」
2025年10月20日（月）配信リリース
https://erj.lnk.to/LwMI9R
■「Mine or Yours(Yaeji Remix)」
https://erj.lnk.to/baUK8t
■「Mine or Yours」
https://erj.lnk.to/bll7Z4
◾️『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』
上映日：2025年11月14日（木）
公開劇場：台湾全国Vieshow Cinemas（威秀影城）にて独占上映
＊上映スケジュールや来場者特典などの情報は、大鴻藝術BIG ARTのFacebookにてご確認ください。
◾️アナログレコード盤「Mine or Yours」
2025年11月26日（水）発売
品番：ESJL-3176 価格：\4,180（税込）
予約：https://erj.lnk.to/F3kyil
※収録内容は追って発表となります。
▼購入特典
・全国共通特典 ・・・ オリジナルノート
・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
