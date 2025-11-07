「Saros10R」

Amazonは、ロボット掃除機をセール価格で販売している。セール期間は製品により異なる。

期間中は、roborockの「Saros10R」とEUREKAの「J15 MAX ULTRA」がお買い得になっている。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

roborock「Saros10R」

セール期間：11月7日0時～11月20日23時59分

レーザーセンサーの突起をなくし、新たに本体の前後にナビゲーションセンサーを搭載。これにより精緻な動きを実現しながら、わずか7.98cmという超薄型の本体高を実現している。また、四隅を検知して自動で伸びるサイドブラシが、届きにくい隅のゴミもしっかりかき出す。さらに、丸形で高速回転する水拭きモップがが壁際まで近づき、隅々までキレイに磨き上げる。水量は30段階で変更が可能だ。

EUREKA「J15 MAX ULTRA」

セール期間：11月7日0時～11月16日23時59分

角やテーブルの脚など手が届きにくい場所を検知すると、自動的にサイドブラシとモップを外側に拡張し、隅々まで徹底的に掃除を行なう。Eureka独自開発のアルミ製ファン構造により、最大真空吸引力は22,000Paに達し、床の隙間やカーペットの奥深くまで効果的に掃除ができる。

モップの熱水洗浄、熱風乾燥、清水の自動補充、汚水の自動回収、ゴミの自動収集、充電などの機能を備えている。さらに、ステーション自身までトレイの掃除とゴミの回収を行なう。