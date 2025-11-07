宇多田ヒカル「Mine or Yours」リミックスシリーズ第3弾リリース！ビジュアライザーも公開
宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」（“綾鷹”CMソング）のリミックス楽曲の第3弾「Mine or Yours（Bella Boo Remix）」が11月7日に配信リリースされた。
■リミックスはハウスミュージックシーンで活躍するBella Booが担当
リミックスを手掛けたのは、ハウスミュージックシーンで世界中のファンを魅了し続けるアーティストのBella Boo。
これまでも、楽曲の新しい側面をみせてくれる本リミックスシリーズ。Bella Booの手によってどんな表情が加わったのか、ぜひチェックしてみよう。
また、リリースに合わせて、「Mine or Yours（Bella Boo Remix）」のビジュアライザーがYouTube上で公開。こちらは映像作家の橋本麦が手掛けた。
■Bella Boo コメント
“I did my best to catch the dreamy vibes of Hikaru’s graceful voice, and the melodic Japanese language, like fluffy clouds turning into a sparkling river. Music is dreaming, and Hikaru’s world is beautiful.” ― Bella Boo
（日本語訳）ヒカルの優雅な歌声と、日本語のメロディックな響きが持つドリーミーな雰囲気を表現してみました。それはまるで、ふわふわとした雲がきらめく川へと姿を変えていくよう。音楽は夢のようなもの。ヒカルの世界は本当に美しいです。― Bella Boo
■リリース情報
2025.11.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Mine or Yours（Bella Boo Remix）」
2025.11.26 ON SALE
ANALOG『Mine or Yours』
