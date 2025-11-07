宇多田ヒカル「Mine or Yours」リミックスシリーズ第3弾リリース！ビジュアライザーも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

宇多田ヒカルの最新曲「Mine or Yours」（“綾鷹”CMソング）のリミックス楽曲の第3弾「Mine or Yours（Bella Boo Remix）」が11月7日に配信リリースされた。

■リミックスはハウスミュージックシーンで活躍するBella Booが担当

リミックスを手掛けたのは、ハウスミュージックシーンで世界中のファンを魅了し続けるアーティストのBella Boo。

これまでも、楽曲の新しい側面をみせてくれる本リミックスシリーズ。Bella Booの手によってどんな表情が加わったのか、ぜひチェックしてみよう。

また、リリースに合わせて、「Mine or Yours（Bella Boo Remix）」のビジュアライザーがYouTube上で公開。こちらは映像作家の橋本麦が手掛けた。