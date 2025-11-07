U-17日本、連勝ならず。圧倒的に攻め立てたが決定力に課題。ニューカレドニアに０−０ドロー【U-17W杯】
初戦はモロッコに２−０で快勝。連勝を飾れるか。
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月６日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第２節でニューカレドニアと対戦した。
日本のスタメンは以下のとおり。GKは松浦大翔、DFは田中義峯、藤井翔大、メンディーサイモン友、竹野楓太、MFは野口蓮斗、川本大善、姫野誠、FWは小林柚希、吉田湊海、マギージェラニー蓮というラインナップだ。
開始４分、ペナルティエリア手前で姫野が倒されてFKを獲得。姫野自らがキッカーを務め、鋭い一撃は可能性を感じさせたが、惜しくもゴールの枠を外れる。
12分にはメンディーサイモンのクロスから姫野が至近距離で狙ったが、これも決め切れない。
立ち上がりからチャンスを作る日本がペースを握り、圧倒的なポゼッションで攻め込む。左右両サイドから仕掛け、中央からも崩しにかかるなど分厚い攻撃を繰り出す。
ただ、24分には野口の思い切りの良いミドルはブロックされるなど、人数をかけたニューカレドニアの粘り強い守備をなかなかこじ開けられない。34分、小林のクロスに反応した吉田のヘディングシュートはバーの上に。
攻める日本、守るニューカレドニア。ほとんどの時間でその構図だったが、スコアボードは動かず。日本のシュート数は18本を記録したが、１つもモノにできず。試合は０−０で折り返す。
迎えた後半、50分に日本はひやりとさせられる。左サイドからカットインしたエゼキエル・ワモウェに決定的なシュートを打たれるも、ボールはポストに当たって事なきを得る。
55分には吉田が連続してシュートを放ったが、いずれも仕留め切れない。62分にはマギージェラニーが決定機を迎えるも、敵GKの好守に阻まれる。
攻勢を保つ日本が何度も相手ゴールに迫る。77分、セットプレーにメンディーサイモンがヘッドで合わせるも、シュートは枠に飛ばない。
その後もいくつかの好機を創出した日本だったが、ゴールに結びつけられない。90＋４分に、途中出場の浅田大翔がネットを揺らしたが、直前のプレーでファウルが認められて得点は取り消しに。最後まで１点が遠く、決定力に課題を残したニューカレドニア戦は０−０で引き分けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
