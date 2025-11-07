Number_i岸優太出演“ヒビケア”シリーズ新CM＆WEBムービー公開「あなたはどっち？」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの岸優太が出演する“ヒビケアシリーズ”の新TVCM『岸優太と巨大な手』篇が、11月7日より放映開始となる。

■岸優太がみんなをひび割れ悩みから守るために奮闘！

新TVCMには“ヒビケア”のテーマカラーである赤を基調とした空間に、ヒビケアシリーズをイメージしたクールな衣装を身にまとった岸が登場。2024年と同様、ダイナミックなカメラワークとは対照的な岸の繊細な演技に注目だ。

「ヒビケアパッド（貼る）」と「ヒビケア軟膏（塗る）」の巨大な商品パッケージに囲まれた空間で、力強いまなざしで「あなたはどっち？」と問いかけ、つらいひびやあかぎれに悩む指先のケアを、力強く、そしてスタイリッシュに表現したCMになっている。

なお、WEBムービーは、TVCMのクールな姿から一転、岸がクッキー作り、ギター弾き語り、折り紙にそれぞれ挑戦し、普段見ることができない素顔や、岸の魅力のひとつでもある綺麗な指先を堪能できる内容。

WEBムービー（全3篇）は、11月7日より、YouTube公式アカウントで順次公開される。

■TVCM撮影エピソード

◇完璧な表情管理と力強いまなざしで魅せる高い演技力

岸は瞬間的に感情のスイッチを入れ、力強いまなざしで決めセリフの「あなたはどっち？」と問いかける。ダイナミックなカメラワークによる撮影でも、微動だにしない完璧な表情管理を披露。動きの緩急、そしてプロフェッショナルな表情は現場スタッフも息をのむほどだった。そんな本番カットの直後には、思わず大きなガッツポーズ！ 真剣な演技とのギャップに、現場からは笑みがこぼれた。岸の自然体な一面も垣間見える温かい空気に包まれた撮影現場となった。

◇セリフ一つひとつにこだわりと熱意を注入！

撮影現場で垣間見えたのは、短いセリフのカットに対する、岸ならではの強いこだわりとプロフェッショナルな熱意。セリフ一つひとつに自身の納得がいくまで試行錯誤を重ね、声色やイントネーションを何パターンも試しながら、理想とした表現を追求する。まるでダンスを踊るかのように体を動かしてリズムを取り、繰り返し練習。岸の表現力とこだわりが詰まったTVCMとなっている。

■岸優太の素顔が垣間見える特別映像WEBムービー

TVCMのクールでスタイリッシュな姿から一転し、カジュアルで親しみやすいニットをまとった岸が登場する、特別映像WEBムービーが順次公開。クッキー作り、ギター弾き語り、折り紙にそれぞれ挑戦し、岸の綺麗な指先を堪能できる魅力たっぷりの特別映像になっている。

◇11月7日公開：WEBムービー第1弾『クッキー』篇

エプロン姿でクッキー作りに初挑戦する岸。生地を練ったり、型抜きをしたりする料理シーンや、蛇口で手を洗う水仕事のシーンを通して、岸のTVCMでは見ることのできない無邪気な一面が堪能できる。

◇11月21日公開：WEBムービー第2弾『折り紙』篇

ヒビケアパッドと同じ「逆T字型」をモチーフにした折り紙作りに挑戦。先生の手元を参考に、真剣な表情で制作。完成した折り紙をパッドと見比べると、本物と見分けがつかないほど。岸の器用な手つきに注目だ。

◇12月5日公開：WEBムービー第3弾『ギター』篇

ギターの弾き語りに挑戦する岸。ヒビケアパッドを模した逆T字型のギターピックを使い、メロディに合わせてコードを弾く。リラックスした雰囲気が魅力的だ。

■WEBムービー撮影エピソード「天才だ。完璧」（岸優太）

エプロン姿で登場した岸は、クッキー作りに人生初挑戦。料理は久しぶりという岸だったが、生地をこねる、型を抜くなどの難しい工程を難なくクリア。作業が楽しくなってきた岸は、途中で筋トレをするかのように力強く生地をこねる一面も披露。焼き上がったクッキーは、本物のヒビケアパットと見分けがつかないほどの完璧な仕上がりとなり、実食した岸は「天才だ。完璧」とひと言。無邪気なリアクションで現場を和ませた。

続いてギターの弾き語りに挑戦。ヒビケアパッドを模した逆T字型のギターピックを使い、メロディに合わせてコードを弾き、失敗してもカメラを止めずに挑戦。最後には見事に決め、さすがの岸だった。

撮影の最後には約10年ぶりに折り紙作りに挑戦。「見ている方も一緒に挑戦してほしい」という思いを語った岸。夢中になったら止まらないという岸は、折っている最中も岸節炸裂。制作過程を「カジキマグロ、逆トビウオ、初心者マーク」など独特な言い回しで形を表現。無心で折り紙に没頭し、あっという間に完成。完成した折り紙とヒビケアパッドで「どっちが本物」とクイズで遊ぶ場面では、あまりの出来栄えに「どっちもヒビケアパッドです！」とお茶目な一面も披露した岸だった。

