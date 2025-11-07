中国・四川省成都市の高速鉄道で座席をめぐるトラブルが発生した。中国メディアの上観新聞などが5日に報じた。

車内で撮影された動画で、高齢の男性が若者に席を譲るよう求め、拒否されると「人は善い行いをすべきだ」などと主張。若者が「それが俺と何の関係があるんだ！？」と応じると、男性は「お前は人間か？畜生だ！」と暴言を吐いた。若者は「俺はお前の父親だ。どっか行けよ」と応じた。

中国で「俺はお前の父親」という言葉は相手より自分の方が立場が上だという意味を表すののしり言葉だ。

中国のネットユーザーからは「若者はよく言った」「高速鉄道で席を譲れって意味不明」「おかしな人っているもんだね」「自分が買った席を誰が譲るんだよ」「『人は善い行いをすべき』とはよく言ったものだ。『他人に道徳の押し付けをしない』『若者に席を譲るよう強要しない』というのも善い行いだぞ」「若者：俺は高速鉄道に乗りに来たのであって、善い行いをしに来たんじゃない」など男性を批判するコメントが多数寄せられた。

中には「前に高速鉄道で席を譲ったことがある。乗車したら自分の席に赤ちゃんを抱いた男性が座ってた。子どもがいると大変だろうと気を遣って、そのまま声をかけずに座らせてあげてたら、降りる時に斜め向かいの席に座ってた女性が彼の妻だと分かった。（身内で）席があると分かってたなら、譲らなかった」との体験談も寄せられている。（翻訳・編集/北田）