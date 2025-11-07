日経225先物：7日0時＝310円安、5万550円
7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万550円と急落。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては333.68円安。出来高は6742枚となっている。
TOPIX先物期近は3301ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.45ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50550 -310 6742
日経225mini 50540 -320 145961
TOPIX先物 3301 -12.5 6786
JPX日経400先物 29805 -165 1007
グロース指数先物 694 -6 666
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
