　7日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万550円と急落。日経平均株価の現物終値5万883.68円に対しては333.68円安。出来高は6742枚となっている。

　TOPIX先物期近は3301ポイントと前日比12.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.45ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50550　　　　　-310　　　　6742
日経225mini 　　　　　　 50540　　　　　-320　　　145961
TOPIX先物 　　　　　　　　3301　　　　 -12.5　　　　6786
JPX日経400先物　　　　　 29805　　　　　-165　　　　1007
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　-6　　　　 666
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース