Number_i岸優太、今年も“きれいな手”が大活躍 圧巻の繊細演技を披露
3人組グループ・Number_iの岸優太が、イメージキャラクターを務める池田模範堂のひび・あかぎれ治療薬『ヒビケアシリーズ』の新テレビCM「岸優太と巨大な手」篇（きょう7日放映開始）に出演する。
【メイキングカット】繊細な手が際立つ！岸優太
岸は、同シリーズのテーマカラーである赤を基調としたビビットな空間に、クールな衣装を身にまとって登場。昨年と同様、ダイナミックなカメラワークとは対照的な岸の繊細な演技が見どころとなる。「ヒビケアパッド（貼る）」と「ヒビケア軟膏（塗る）」の巨大な商品パッケージに囲まれた空間で、力強いまなざしで「あなたはどっち？」と問いかけ、つらいひびやあかぎれに悩む指先のケアを、力強く、そしてスタイリッシュに表現したCMになっている。
岸は瞬間的に感情のスイッチを入れ、力強いまなざしで決めせりふの「あなたはどっち？」と問いかける。ダイナミックなカメラワークによる撮影でも、微動だにしない完璧な表情管理を披露。動きの緩急、そしてプロフェッショナルな表情は現場スタッフも息をのむほどだった。本番カットの直後には、思わず大きなガッツポーズ。真剣な演技とのギャップに、現場からは笑みがこぼれた。岸の自然体な一面も垣間見える温かい空気に包まれた撮影現場となった。
撮影現場では、短いせりふのカットに対し、岸ならではの強いこだわりとプロフェッショナルな熱意が垣間見えた。今回もせりふ一つひとつに納得がいくまで試行錯誤を重ね、声色やイントネーションを何パターンも試しながら、理想とした表現を追求する岸。まるでダンスを踊るかのように体を動かしてリズムを取り、繰り返し練習していた。
WEBムービーでは、テレビCMのクールでスタイリッシュな姿から一転、カジュアルで親しみやすいニットをまとった岸が登場。クッキー作り、ギター弾き語り、折り紙にそれぞれ挑戦し、岸のきれいな指先を堪能できる魅力たっぷりの特別映像になっている。
きょう7日公開のWEBムービー第1弾「クッキー」篇では、エプロン姿でクッキー作りに初挑戦する岸。生地を練ったり、型抜きをしたりする料理シーンや、蛇口で手を洗う水仕事のシーンを通して、テレビCMでは見ることのできない無邪気な一面が見どころのWEBムービーとなっている。21日公開の WEBムービー第2弾「折り紙」篇では、ヒビケアパッドと同じ「逆T字型」 をモチーフにした折り紙作りに挑戦。先生の手元を参考に、真剣な表情で制作する。完成した折り紙をパッドと見比べると、本物と見分けがつかないほど。器用な手つきの岸に注目のムービーとなっている。12月5日公開のWEBムービー第3弾「ギター」篇では、ギターの弾き語りに挑戦する。ヒビケアパッドを模した逆T字型のギターピックを使い、メロディに合わせてコードを弾き、リラックスした雰囲気が魅力的なムービーとなっている。
エプロン姿で登場した岸は、クッキー作りに人生初挑戦。料理は久しぶりという岸だが、生地をこねる、型を抜くなどの難しい工程を難なくクリア。作業が楽しくなってきた岸は、途中で筋トレをするかのように力強く生地をこねる。焼き上がったクッキーは、本物のヒビケアパットと見分けがつかないほどの完璧な仕上がりとなり、実食した岸は「天才だ。完璧」とひと言。無邪気なリアクションが現場を和ませた。続いてギターの弾き語りに挑戦。ヒビケアパッドを模した逆T字型のギターピックを使い、メロディに合わせてコードを弾き、失敗してもカメラを止めずに挑戦。最後には見事に決め、さすがの姿だった。
撮影の最後には約10年ぶりに折り紙作りに挑戦。「見ている方も一緒に挑戦してほしい」という思いを語った岸は「カジキマグロ、逆トビウオ、初心者マーク」など独特な言い回しで形を表現する岸らしい姿も。無心で折り紙に没頭し、あっという間に完成した。完成した折り紙とヒビケアパッドで「どっちが本物」とクイズで遊ぶ場面では、あまりの出来栄えに「どっちもヒビケアパッドです！」とおちゃめな一面も披露した。
