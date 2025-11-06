成田空港でロボットが土産物を無人販売する実証実験が行われている。

成田国際空港会社（ＮＡＡ）が、システムを開発した野村総合研究所と共同で行っている実験で、国内の空港や商業施設では初めての試み。将来の人手不足に向けた解決策として効果を検証する。（竹田淳一郎）

動物をイメージした愛くるしい顔のロボット（高さ１・２メートル、長さ１・８メートル、幅６０センチ）が注文に応じてレール上を動く。ガラス張りのブース（幅７メートル、奥行き２・７メートル）には１２種類の土産物の箱が重ねられている。尻尾に見立てたアームの先端についた吸盤を使って土産物の箱を持ち上げて背中に載せ、受け渡し口に運ぶ。

ロボットによる無人販売機「ピックルストア」は、１０月１０日から格安航空会社（ＬＣＣ）の利用者が多い成田空港第３旅客ターミナルの国内線搭乗口付近に設置されている。

土産物を求める買い物客は、箱の中身の写真と値段が表示されたパネルを見て商品を選び、クレジットカードやＱＲ決済で支払いをする。販売員を介さず、約１分で商品を受け取ることができる。ＮＡＡによると、「１日平均２０人ほどの利用がある」という。

◇

野村総研は、少子化による日本の生産年齢人口の減少による深刻な人手不足に対応したロボットの可能性を研究している。成田空港では将来の発着枠拡大などに伴う人材確保が課題となっており、人手不足を補う省人化の取り組みとして実証実験に賛同した。

野村総研は無人店舗や自動販売機と比較したロボットによる無人販売のメリットについて、〈１〉初期投資額が小さい〈２〉万引きされない〈３〉様々なサイズの土産箱に対応可能〈４〉ロボットの動きが客の目を引く――などを挙げる。

野村総研ＡＩソリューション推進部の広戸健一郎・チーフエキスパートは「国内では近い将来、７００万人ほどの生産年齢人口が不足するとされている。小売業などでも人手不足は深刻な課題になる」と指摘。「ロボットを使って様々な小売りのスタイルを実現できないか模索している。実証実験でお客さんの反応も検証したい」と話している。

◇

「ピックルストア」は１２月１５日まで設置予定。ＮＡＡでは年内もしくは来年早々にも実証実験結果をまとめるとしている。