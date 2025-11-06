笠原寛貴氏のU-17W杯主審2試合目が決定…初戦で日本人男性レフェリー初の“リクエスト式ビデオ判定”実施
国際サッカー連盟(FIFA)は3日に行われるU-17ワールドカップのセネガル対コスタリカで、笠原寛貴氏が主審を担当すると明らかにした。笠原氏は今大会2試合目の主審担当になる。
笠原主審は淺田武士副審と道山悟至副審とのトリオを組んで今大会に臨んでおり、開幕節では大会オープニングマッチとなった南アフリカ対ボリビアを担当した。今大会は主に監督からのリクエストでビデオ判定が行われる「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」が試験導入されており、日本人の男性主審として初めてFVS導入試合をさばいた。
初戦では前半、笠原主審がボリビアから相手選手のタックルに関するリクエストを受けてレビューを行い、イエローカードからレッドカードに判定を変更した。ボリビアは後半にもPKを求めるリクエストを2回行い、そのうち1回が成功してノーファウルからPKへと判定が変わった。
笠原主審は淺田武士副審と道山悟至副審とのトリオを組んで今大会に臨んでおり、開幕節では大会オープニングマッチとなった南アフリカ対ボリビアを担当した。今大会は主に監督からのリクエストでビデオ判定が行われる「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」が試験導入されており、日本人の男性主審として初めてFVS導入試合をさばいた。
初戦では前半、笠原主審がボリビアから相手選手のタックルに関するリクエストを受けてレビューを行い、イエローカードからレッドカードに判定を変更した。ボリビアは後半にもPKを求めるリクエストを2回行い、そのうち1回が成功してノーファウルからPKへと判定が変わった。