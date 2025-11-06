¡Ú¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Û£±£²¡¦£´¸å³Ú±à¤Ë¥Ï¥ä¥Ö¥µ½é»²Àï¡¡¥µ¥¹¥±¡õ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¤ÈÌ´¤Î¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¥È¥ê¥ª·ëÀ®
¡¡½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯Î¨¤¤¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê£Ó£Ó¡Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£¶Æü¡¢£±£²·î£´Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö£²£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡×¤Ë¡¢¿·À¸¥¼¥í¥ï¥ó¤Î¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤¬½é»²Àï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±ÃÆ¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¡Ë¤Ç¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥µ¥¹¥±¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡õ¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¡õ¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡Ê¥¼¥í¥ï¥ó¡Ë¤¬Æü¹â°ê¿Í¡Ê¥·¥ç¡¼¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¡Ë¡õÀ¯½¡¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡õ°¤Éô»ËÅµ¡Ê³ÊÆ®ÃµÄåÃÄ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃË»Ò¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¡Ê£Ó£Ó¡Ë¡¢´Ö²¼È»¿Í¡Ê£Ó£Ó¡Ë¡¢Á¥ÌÚÀ¿¾¡¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢Â¼¾åÏÂÀ®¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢´Øº¬à¥·¥å¥ì¥Ã¥¯á½¨¼ù¡Ê¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¡Ë¡¢ÃÝÅÄÀ¿»Ö¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê£Ó£Ó£Ð£×½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡¿£Ã£Ò£Ù£Ó£É£Ó¡¿¥Ç¥£¥¢¥Ê¡Ë¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£