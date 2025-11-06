フリースタイルスキー女子モーグルで来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪を目指す冨高日向子（多摩大ク）が６日、合宿地のスウェーデンに向けて出発した。出国前の羽田空港で取材に応じ、五輪シーズンへ「海外での練習で（滑りの）手応えも良かったので、自信があるとまではいかないけど、しっかりＷ杯初戦までに調整していけたらいいと思います」と気持ちを高めた。１２月７日開幕のＷ杯ルカ大会（フィンランド）で今季初戦を迎える。

前回２２年北京五輪に初出場し、モーグルで決勝１回目の１９位だった。「前回は初めての中で緊張とプレッシャーに勝つことができなかった」と反省を残した。２度目の五輪に向けては「五輪までのＷ杯で自信につながる滑りをしていければ、五輪でも自信を持って挑める。一戦一戦を大事にしながら五輪に向けて戦っていければ」と見据えた。

昨季は３月の世界選手権のモーグルで銀メダルを獲得した。周囲の期待は前回大会以上に高まっていると感じているが、２５歳のエース格は「自分の中でもメダルを狙いに行くというのもあり、１回ミスしたら終わってしまう。そういったプレッシャーはあるけど、いろんな方が期待してくださっているので。気負い過ぎず、自分と周りの方の期待に応えられるような成績を残せたら」と、持ち前の笑顔で応援を力に変えて臨む。