フリースタイルスキー女子モーグルで来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪を目指す柳本理乃（愛知ダイハツ）は６日、合宿地のスウェーデンに向けて出発した。出国前の羽田空港で取材に応じ、五輪シーズンへ「ようやく五輪シーズンが始まる。緊張もしているけど順調に調子は上がってきているので、ワクワクした気持ちもある」と胸を高鳴らせた。１２月７日開幕のＷ杯ルカ大会（フィンランド）で今季初戦を迎える。

前回２２年北京五輪はあと一歩のところで代表権を逃した。「悔しさというのは人一倍感じて過ごしてきた４年間だった。まずはそこをかなえたい思いがありますし、前回は出ることが目標だったけど、今回は結果ももちろん、求めてやっていきたい」と強い思いを語った。

昨季は世界選手権で表彰台を逃したが、Ｗ杯モーグルで総合９位、五輪種目入りしたデュアルモーグルでは総合３位に入った。今夏はメンタルトレーニングにも注力し、心身ともに鍛え上げた。２４歳のエース格は「（Ｗ杯）初戦から表彰台を狙って頑張っていきたい。五輪に向けて調子を上げていけるように」と成長した姿で初の夢舞台に立つ。