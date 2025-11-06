40・50代のコーデを格上げ！【しまむら】ガバッと着るだけ♡「高見えカーディガン」

温度調節できる羽織が一枚あると、何かと便利な季節の変わり目の今。【しまむら】の大人ブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」から、しまむらプライスながら「高見え」してくれそうな、40・50代の大人女性に嬉しいカーディガンが登場しています。今回はそんなカーディガンと、おすすめの格上げコーデをご紹介します。

ターコイズで秋冬コーデをアップデート

【しまむら】「ニットカーディガン」\2,189（税込）

人気スタイリストの深田芳美さんが「ワンランク上のリアルな着こなし」にピックアップしている、ターコイズブルーが印象的なカーディガン。シンプルなデザインながらも、柔らかそうな質感と存在感のあるカラーで、一気に秋冬らしい華やかなコーデにしてくれそうな優れもの。ややゆったりっとしたシルエットと深めのVネックが、大人の抜け感もプラスしてくれそう。

ブルー × ブラウンで作る秋冬ムード

淡いブルーがぱっと目を引くニットカーディガンを主役にした大人の秋冬コーデ。ふんわりとしたニットと明るいカラーで、顔まわりや全体の印象が明るくなりそう。深めのVネックには白のトップスをインして、さらにクリーンさと抜け感をONするのもポイント。ボトムスは濃い目のブラウンのフレアスカートでシーズンムードを引き立てて。ブルーとブラウンの配色が、上品さの中に大人の遊び心が見える、ワンランク上のコーデに格上げしてくれています。

控えめカラーが優秀な洗練された秋の装い

【しまむら】「ミラノリブニットカーディガン」\1,969（税込）

シンプルながらも洗練された印象のリブニットカーディガン。凹凸が少なくすっきりとした編み地で、カジュアルすぎずきれいめにも着こなせそう。ベーシックなベージュカラーは、オンオフ問わず40・50代の大人女性のコーデに取り入れやすそうです。肌馴染みが良さそうで、柔らかな落ち着いた雰囲気。コンパクトすぎない少しゆとりのあるシルエットで、インナーを選ばずに着回しやすそうなのも魅力です。

頑張りすぎないきれいめリラックススタイル

シンプルなカーディガンに淡いピンクのボトムスを合わせたリラクシーな大人コーデ。ベージュ × ピンクの色合わせをベースに、カーディガンとベースの色味を合わせたボーダートップスを肩掛けすることで、ラフなのにどこかこなれた雰囲気を感じさせるスタイリングに仕上がっています。リラクシーコーデを格上げして上品に着こなしたいなら、ぜひマネしてみて。

