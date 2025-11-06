J:COM、加入者対象の個人向けローンサービス「J:COMプレミアムローン」
J:COMは11月6日、グループ会社のJCOMフィナンシャル株式会社より、テレビ／ネット／モバイル通信などのJ:COMサービスの加入者を対象とした個人向けローンサービス「J:COM プレミアムローン」の提供を11月25日に開始すると発表した。
J:COM プレミアムローン
○J:COMの各種サービスに加入していることで3％の金利優遇が受けられる
「J:COM プレミアムローン」は、下記をはじめとするJ:COMサービスの加入者（加入申込完了者を含む）とその家族を対象として提供される個人向けローンサービス。
J:COM TV
J:COM NET
J:COM PHONE
J:COM MOBILE
J:COM でんき
J:COM ガス
J:COM HOME
J:COM 緊急地震速報
ただしJ:COMサービスであっても「J:COM プレミアムローン」の対象とならないサービスもあるとのことで、例として「J:COM MOBILE AプランSU（eSIM向けプラン）」のみ加入の場合、「J:COM STREAM（S）」のみ加入の場合が挙げられている。
対象サービスの加入のほか、「契約者IDもしくは家族IDを保有している」「審査申込時の年齢が満20歳以上75歳未満の個人」「安定した収入がある（年金受給者を含む）」「現住所が国内にある」という条件を満たす場合にローンの申込が可能となる。
申込から返済までの諸手続きは、すべてJ:COMの提供するアプリ「MY JCOM」またはWebサイトから行える。最短で申込完了から10分での借入が可能だという。
J:COMプレミアムローンの主な特徴
貸付利率は、実質年率で1.3％〜14.0％。初回の利用時は、借入の翌日から30日間は無利息が適用される。なお、前述の利率はJ:COMサービス加入者への3.0％の金利引き下げが適用された優遇金利で、ローンの利用中にJ:COMサービスを解約すると優遇対象から除外されて3.0％が上乗せされ、4.3％〜17.0％の利率となる。
貸付方式は極度型で、極度額は10万円〜800万円の範囲で10万円単位で設定される。実際の借入は1万円単位で行える。借入金は指定の金融機関口座への振り込みとなる。借入の際に担保・保証人は不要。
返済方式は残高スライドリボルビング方式で、遅延損害金利率は実質年率20.0％。返済方法は口座振替による自動引落で、繰り上げ返済も可能。返済期間／返済回数は、最長10年／最大120回。
○サービス開始キャンペーンではキャッシュバックを実施
「J:COM プレミアムローン」の提供開始にあたり、11月25日から2026年5月25日までの間、「J:COM プレミアムローン 誕生キャンペーン」を開催する。
このキャンペーンは、「初めての申込時のキャッシュバック」「利用額に応じたキャッシュバック」という2つの特典が用意される。キャッシュバックは、口座振込のほか、セブン銀行ATMの受け取り、Amazonギフトカード／au PAY残高／QUOカードPayでの受け取りも可能。
なおキャンペーンの適用を受けるには、J:COMプレミアムローンの申し込みを行い、口座振替登録が済んでいること、特典判定タイミングで借入残高があることなどの条件がある。
初めての申込時のキャッシュバック金額は1,500円分。利用額に応じた特典のキャッシュバック金額は、10万円以上20万円未満の利用で1,000円分、20万円以上50万円未満の利用で3,000円分、50万円以上の利用で8,500円分。
