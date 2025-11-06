4リッターV8エンジンで「700馬力」！ 新型「“4人乗り”スポーツカー」初公開！ 流麗フォルムに斬新「4本出しマフラー」がスゴイ！ アストンマーティン新型「DB12 S」英国で発表

スーパーツアラー「DB12」の頂点が誕生！

アストンマーティン英国法人は2025年10月8日、同社の基幹モデルである「DB12」をベースにした新型「DB12 S」を発表しました。

ブランド伝統の「S」バッジを冠するハイパフォーマンスモデルで、初回納車は2026年第1四半期を予定しています。

700馬力を発揮するアストンマーティン新型「DB12 S」

アストンマーティンDB12 Sは、1953年の「DB3S」に始まる高性能モデルに“S”を冠する伝統を受け継ぐ最新モデルです。近年では「Vantage S」や「DBX S」などが名を連ね、今回のDB12 Sもその系譜に位置づけられます。

ベースとなる4人乗りスポーツカーDB12をさらに研ぎ澄まし、パフォーマンスとドライビングフィールを徹底的に高めたスーパーツアラーです。

パワーユニットには、改良型の4リッターV8ツインターボエンジンを搭載。最高出力は20馬力アップの700馬力／6000rpm、最大トルクは800Nm／3000〜6000rpmを発生します。

0-60mph（約97km／h）加速はわずか3.4秒、最高速度は325km／hに達し、シフト時間も従来より50％短縮されるなど、レスポンスと加速性能を一段と磨き上げました。

これにより、DB12 Sはアストンマーティン史上でもトップクラスのパフォーマンスを実現しています。

エキゾーストには新開発のクアッドテールパイプを採用。標準仕様のステンレススチール製スポーツエキゾーストに加え、オプションでチタニウム製を設定し、軽量化（約11.7kg減）と迫力あるサウンドを両立しています。

DB12 Sでは、シャシも大幅に強化されました。ビルシュタイン製DTXダンパーのソフトウェア変更やリアアンチロールバーの剛性アップ、キャンバー／トー／キャスターの最適化などにより、俊敏性と一体感を高めています。

ステアリングや電子制御ディファレンシャル（Eデフ）の再チューニングも施され、自然で直感的なフィーリングを実現。

ブレーキはフロント410mm、リア360mmのカーボンセラミックブレーキを標準装備し、スチール製に比べて約27kgの軽量化を実現しました。コーナーブレーキコントロール（CBC）システムも採用され、安定性とトルクベクタリング制御を両立しています。

外観はDB12のエレガンスを継承しつつ、よりアグレッシブな造形へ。新しいフロントスプリッターとボンネットルーバーが印象的で、リアには固定式スポイラーと新設計ディフューザーを装備。4本出しテールパイプが高性能モデルであることを象徴します。

インテリアも専用装備を多数採用。レッドアノダイズド仕上げのドライブモードダイヤルや「S」専用バッジを配し、アルカンターラやセミアニリンレザーを用いた3種類のトリムを用意。

16方向調整式のスポーツプラスシートを標準装備し、オプションでカーボンファイバー製パフォーマンスシートも選択可能です。

DB12 Sはクーペとボランテ（オープン）の両モデルをラインナップ。受注はすでに開始されており、初回納車は2026年第1四半期に予定されています。

アストンマーティン車体性能担当ディレクターのサイモン・ニュートン氏は、「DB12 Sではプラットフォームの性能を最大限に引き出すことで、ドライバーとの一体感をさらに高めた。スーパーツアラーの新しい時代を切り開く存在だ」と語っています。