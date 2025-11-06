「なぜ私は嫌われた？」義実家の冷たい態度の理由とは？
「結婚は本人同士だけの問題じゃない」――。主人公・千尋の結婚生活は、最初から不穏な空気に包まれていました。結婚の顔合わせの席で、義母と義姉は終始無表情で冷たい態度を取り続け、千尋は「なぜ自分は夫の家族に嫌われているのだろうか」と悩みます…。
結婚後、予告なしに家に上がり込む義母や家事を何もしない夫・将太に驚く千尋。
なぜ嫌われているのかわからないまま、千尋は精神的に追い詰められていきます。
そんなある日。義母が倒れたと連絡があり…。
なぜ義姉は、千尋に冷たかったのか？
その謎が義母が倒れたことにより、明らかになります。
この家族の問題点が明かされ…ラストはスカッとする結末に！千尋の決断を見届けてみませんか？
＞＞【まんが】夫の家族に嫌われた理由
(ウーマンエキサイト編集部)
