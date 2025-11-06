グラビアアイドルの仲根詩織（25）が5日、自身のインスタグラムを更新し、優雅な一日をつづった。

仲根は「東京タワー が目の前すぎるアフタヌーンティー」とつづり、レストランのソファーでくつろぐ写真をアップ。「品数かなり多くてどれも美味しくて最高だったな… サプライズメニューでお茶漬けもあっていい〆だったの」と、料理やスイーツを満喫したことを伝えた。

4日に25歳の誕生日を迎えたが「お友達が予約してくれたんだけどHappy birthdayのプレートにビックリ、嬉しかった」と、サプライズで祝福を受けたことも明かした。

1年を振り返り「去年よりもまた更に変化の1年で、24歳もあっという間に終わってしまった」とさみしさをにじませるも「25歳も目標を一つ一つ叶えて行けるような歳にしたい これからも末永く応援してくれると嬉しいです」と意気込んだ。

仲根は4月、特技のソフトダーツでプロライセンスを取得。7月半ばにパシフィコ横浜でデビュー戦を行い、圧巻のスタイルが話題となった。“至宝の美脚プロダーツァー”として、グラドルとダーツァーの二刀流で活動している。