メッシに欧州復帰の可能性？ 来夏W杯へのコンディション維持に向けた短期ローンにガラタサライが関心
ヴィクター・オシムヘン、リロイ・サネ、マウロ・イカルディと欧州での実績があるFWを集め、リーグ戦、CLの両方で好成績を残しているトルコの強豪ガラタサライ。
CLリーグフェーズ第4節ではアヤックス相手に3得点の快勝を収め、リーグフェーズではレアル・マドリード、リヴァプールに次ぐ9位につけている。
そんなガラタサライだが、冬の移籍市場で興味深い取引を計画しているようだ。それがMLSのインテル・マイアミに所属するリオネル・メッシの獲得だ。
メッシは来夏のW杯出場を目指しており、12月から3月にかけてのリーグ戦のない期間でコンディションを落とさないよう、短期でのローン移籍を検討しているようだ。
そこで獲得に手を挙げたのがガラタサライ。メッシはインテル・マイアミで高額な給与を受け取っているが、ガラタサライはそれを負担することにすでに同意している。
メッシは2023年までフランスのパリ・サンジェルマンに所属しており、ガラタサライへの短期ローンとなればそれ以来の欧州復帰となる。
メッシの得点力は今でも衰えておらず、今季のリーグ戦では28試合で29ゴール16アシストを記録している。