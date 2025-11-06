『ストレンジャー・シングス 5』ホーキンスの仲間たちが集結！キャラクターポスター解禁

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』は、11月27日（木）より世界独占配信する。（VOL 1（第1〜4話）：11月27日（木）、VOL 2（第5〜7話）：12月26日（金）、フィナーレ（第8話）：2026年1月1日（木）より）

本作は、1980年代の小さな町ホーキンスに突然出現した＜裏側の世界＞という“異世界の脅威”に、オタク気質な少年少女とその家族や仲間が力を合わせて立ち向かう、ミステリー・アドベンチャー＆青春物語。配信以降、瞬く間に世界中で大ヒットし、様々なエンターテイメントやムーブメントに影響を与えるなど、多くの社会現象を起こしてきた。

この度、約10年に渡り世界中に愛されてきた本作のキャラクターたちの、キャラクターポスターが解禁。最終章を飾る面々の、覚悟に満ちた表情が印象的なビジュアルとなっている。果たして、愛すべきホーキンスの仲間たちに待つ予測不能な冒険と決戦はどんな運命を迎えるのか――。

社会現象を巻き起こすミステリー・アドベンチャー＆青春物語、完結！

小さな街ホーキンスに暮らすマイク、ウィル、ダスティン、ルーカスは、映画やゲームが大好きなちょっと冴えない仲良し4人組。いつものように遊んだとある日の帰り道、ウィルが突如姿を消し、3人は捜索を開始。すると別次元の恐ろしい＜裏側の世界＞の扉が開き、街では超常現象が頻発、邪悪な怪物たちが襲来する――。これまでの4シーズンを通して、家族や仲間と一致団結して脅威に立ち向かい、数え切れない試練を超える物語は世界中のファンの心を掴んだ。

そしてついに迎える最終章では、仲間たちがシリーズ最大の脅威・ヴェクナを倒すために再び団結――。人間、そして現実世界への恨みから、ホーキンス全体をゆっくりとむしばみ、人々の心までも支配しようとするヴェクナに対し、仲間たちは家族や仲間と手を取り合い、街と日常を守るために戦う。解禁となったキャラクターポスターは、シーズン1から数々の敵に立ち向かい、心身ともに大きな成長を遂げてきたホーキンスの仲間たちの、フィナーレを締めくくる誰一人見逃せない面々が写し出されている。

“裏側の世界”の鍵を握る謎の少女〈イレブン〉（ミリー・ボビー・ブラウン）



研究所で育てられ、実験によって超能力を身に付けた少女・通称エル。少年たちとの出会いをきっかけに、ホーキンスを守るため自身の能力を使って幾度となく敵と対峙してきた。能力を持っているがゆえに政府から狙われ、S4ではカリフォルニアに引っ越したことで交際中のマイクとは遠距離恋愛となったが、やがてホーキンスの危機を救うために研究所に戻り過去と向き合い、ヴェクナの驚くべき正体を知ることになる。

最終章の予告でも凄まじい能力を駆使する逞しい姿を見せているが、ミリーはシーズン5のイレブンについて「イレブンは訓練モードに入っています。彼女の頭の中は友達を守ることでいっぱいです。友達は自分で手に入れた家族のような存在なので、どんなことをしてでも守り抜くという強い思いがあり、最終章ではそんなイレブンの覚悟が描かれます」と告白。“家族”を守るためにかつてない脅威に立ち向かう、揺るぎない覚悟に満ちた姿に期待が高まる。

優しさと行動力を持つリーダー〈マイク〉（フィン・ヴォルフハルト）



思いやりがあり情に厚く、仲良し4人組のリーダー的存在。ダスティンとルーカスと共に、姿を消したウィルを捜索していた森の中でイレブンと出会い、自宅の地下室にかくまう。イレブンに好意を寄せており交際をスタート。ホーキンスの危機を受け、仲間と共に”裏側の世界”の秘密を追うほか、イレブンに愛を伝えて彼女を奮い立たせ決戦の支えとなる。

フィンは最終章でのマイクについて「マイクは再びリーダー的存在となり、今まで以上に責任感を持って率先して作戦を練り上げていきます。彼自身も、そして仲間たちも、ヴェクナを見つけ出してこの戦いに終止符を打つことに全力を注ぎます」と明かす。果たしてマイクは大切な仲間と共に、ヴェクナとの戦いに決着をつけることができるのか。

闇に狙われた迷える少年〈ウィル〉（ノア・シュナップ）



ある日突然“裏側の世界”へと姿を消した少年。マイクたちの懸命な捜索で無事帰還するが、悪夢にうなされる日が続く。ホーキンスからカリフォルニアに引っ越し、マイクたちとは離れ離れに。仲間への想いを胸に秘めつつ、自身の居場所やマイクとの関係に悩み続ける。予告ではヴェクナに「手伝ってくれ」と身体を引き寄せられるシーンが映し出されていたが…ウィルはヴェクナの餌食となってしまうのか。

ノアはウィルについて「ウィルは最終章でホーキンスに戻ってきました。シーズン4ではホーキンスを離れていたので、今回彼が戻って来たことで、物語にどう影響が出るのかを目撃することになります」と告白。最初から最後まで目を離せない注目キャラクターだ。

いつも冷静な現実主義者〈ルーカス〉（ケイレブ・マクラフリン）



仲良し4人組の中では一番の現実主義者。転校生のマックスと互いに想いを寄せ合うも素直になれないでいたが、彼女との関係を少しずつ深めていく。ヴェクナによる幻覚や呪いに苦しむマックスを勇気づけ支え続けたが、マックスは昏睡状態に陥ってしまう…。

予告では、病院らしき場所で横たわるマックスを抱えながらデモゴルゴンに襲われるピンチが映し出されていたが、ケイレブは「今シーズンは緊迫した状況で始まります。ヴェクナはまだ倒していないし、問題も残ったままです。その重圧を、ルーカスも含め登場人物全員が背負っています」と語り、これまで以上に極限な戦いを予感させる。

好奇心旺盛なお調子者〈ダスティン〉（ゲイテン・マタラッツォ）



仲良し4人組の中で一番のお調子者でありながら、ひらめきと工夫で仲間を導く存在。スティーブの良き相棒として行動を共にする。

ゲイテンは「ダスティンはちょっと気分が落ちているんです。仲間たちそれぞれがホーキンスの置かれた状況について考えていて、全てのピースをひとつにまとめることが少しだけ難しくなっています。みな日々直面する問題があって、それに対処しながらお互いの安全を守りつつヴェクナの居場所を突き止めようとしているわけです」と、お調子者のダスティンでも、最終章では笑いだけでは乗り切れない試練が待ち受けていることを告白。仲間の笑顔を守るために誰よりも真剣な表情で戦いに身を投じることになりそうだ。

ユーモアにあふれたルーカスの妹〈エリカ〉（プリア・ファーガソン）



好奇心旺盛な性格でユーモアにあふれた、ルーカスの口うるさい妹。これまでロシアの秘密施設に潜入したり、施設内の機械や装置を巧みに操作し、監視の目を搔い潜って脱出に成功するなど、冴えた頭脳と臨機応変な判断力でチームをサポートしてきた。

最終章でカギを握る…!?マイクの妹〈ホリー〉（ネル・フィッシャー）



マイクとナンシーの妹。これまでのシーズンでは、“裏側の世界”に気付いたような描写も度々描かれてきたが、まだ幼かったため理解していなかったホリー。シーズン5で重要な鍵を握る。

行動派なマイクの姉〈ナンシー〉（ナタリア・ダイアー）



頼もしい性格のマイクの姉で、ジョナサンとは幼馴染だったが、恋仲に発展。真面目な一方で、怪物から身を守るために武器の扱い方を習得したり、ヴィクターと接触するために精神病院に乗り込むなど、時に大胆な行動に出ることも。冷静な判断力と大胆さを併せ持った姿に、最終章でも期待が高まる。

弟思いの優しい兄〈ジョナサン〉（チャーリー・ヒートン）



ウィルの優しい兄で、ナンシーの恋人。シーズン4では、ヴェクナの襲来に対し仲間と行動を共にしながら、ウィルやマイクを支え、イレブンの救出作戦にも加わるなど頼もしい一面を見せた。予告では、ナンシーと額を合わせ涙を流すシーンや、弟のウィルが危機に陥るシーンが映し出されているが、果たして大切な人を守り抜くことができるのか。

意外と子ども好きの元モテ男〈スティーブ〉（ジョー・キーリー）



かつてナンシーの恋人だったが、クラスメイトの失踪事件をきっかけに破局。ダスティンと接点を持つうちに、一緒になって怪物へ立ち向かうようになる。同じアルバイト先のロビンを好きになるが想いは実らず、親友として絆を深める。シーズン4ではナンシーやロビンと共に”裏側の世界”へ潜入し、ヴェクナの弱点を探り戦いでも先陣を切るなど勇気ある行動を見せ、本シリーズの人気キャラクターのひとりとなった。

自由奔放なスティーブの親友〈ロビン〉（マヤ・ホーク）



シーズン3から登場した、スティーブと一緒にアルバイトをする親友。スティーブと良いコンビネーションを見せながら、ナンシーとも女同士の友情を育むなど、多様な一面を見せてきた。S4ではナンシーと共に事件の調査に加わり、”裏側の世界”にも潜入。仲間と協力して果敢に立ち向かう姿が印象的だったが、果たして最終章ではどのようなひらめきと勇気で仲間を支えるのか、その活躍からも目が離せない。

街に迫る危機と戦う警察署長〈ホッパー〉（デヴィッド・ハーバー）



ホーキンスの頼れる警察署長。イレブンと出会い森の奥で共に暮らすうちに、父娘のような固い信頼関係を築いていく。ロシアの秘密施設に捕えられ、監禁・拷問された後に収容施設へ送られる。ジョイスらに助け出されるも、デモゴルゴンが襲来し立ち向かうことに。イレブンとの親子関係がどのような結末を迎えるのか、注目が集まっている。

愛する息子を守るシングルマザー〈ジョイス〉（ウィノナ・ライダー）



忙しく働きながらウィルとジョナサンを育てるシングルマザーで、ホッパーとは同級生。ウィルが行方不明になって以来次々と起こるホーキンスの超常現象に子どもたちと共に果敢に立ち向かう。ロシアに捕えられたホッパーの救出に向かい、潜入作戦を決行。デモゴルゴンの急襲へ果敢に立ち向かう。少年少女たちをこれまで守り抜いてきたジョイスだが、最終章でも愛する人たちのために立ち上がる“母の底力”が描かれるに違いない。

新キャラクター：謎の科学者〈ドクター・ケイ〉（リンダ・ハミルトン）



冷徹な政府の科学者、ドクター・ケイ。科学者だが、時に銃を持って戦うキャラクター。

これまで幾度となく別れや喪失を経験しながらも、互いを信じ、何度でも立ち上がってきたホーキンスの仲間たち。“最後の”キャラクターポスターに刻まれた18人の視線の先に待つのは、希望か、それとも絶望か――。世界中のファンを魅了してきた彼らの物語が、どのような結末を迎えるのか、ぜひその目で見届けてほしい。世界中が待ち望む、最終シーズンはもうすぐだ。

Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』VOL 1（第1〜4話）11月27日（木）10時、VOL 2（第5〜7話）12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）1月1日（木）10時より世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

