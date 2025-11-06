タレントの朝日奈央（31）が6日、自身のインスタグラムを更新。妹の30歳の誕生日に姉妹でディズニーシーに行ったことを報告し、そっくりな“おそろコーデ”を披露した。

「10月は妹の30歳のお誕生日でした」と書き出した朝日。「ランチからのディズニーシーと2人で過ごした後に、私の家に来たら家族みんなが集合しているというサプライズ。みんなでソワソワしながら計画を進めていたんだけど、それさえも楽しかった。笑」とサプライズを計画したことを明かした。「喜んでもらえて良かったです。心からおめでとう。大好きだーーー！！」と成功を喜び、祝福した。

続く投稿では、ディズニーシーでの写真を公開。「妹のお誕生日ディズニー。初めて2人で行きました」と振り返り、「事前に打ち合わせをしてお揃いの洋服で行ったよ」と“おそろ”コーデだったことも明かした。同じ黒髪のボブで、そっくりな姉妹ショットを披露した。

「あいにくの雨だったのに、2人できゃっきゃしながら乗り物乗ったり写真撮ったり、雨を忘れてしまう程楽しかったです。大人になってから年々仲良くなっている気がして嬉しいな。次は2人で旅行とか行ってみたい」とつづった。

フォロワーからは「姉妹ディズニーすてき」「髪型お揃い」「あごが似てる」「雰囲気似てる」などの声が寄せられた。