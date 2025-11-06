ロシアのプーチン大統領は５日、核実験の準備を始めるかどうかを検討するため、情報収集を外務省などに命じた。

米国のトランプ大統領が核実験の再開を指示したことを受けた対応だ。「本格的な核実験」の準備を直ちに進めるべきだとする政権内の強硬意見も公表し、事態をエスカレートさせないよう米国をけん制する狙いがあるとみられる。

露大統領府の発表によると、プーチン氏は安全保障会議で、２０２３年にロシアが批准を撤回した核実験全面禁止条約（ＣＴＢＴ）について「義務を厳格に順守し、逸脱する計画もない」と強調した。米国が核実験に踏み切れば「対抗措置を取る必要がある」と警告し、追随する可能性を示唆した。

アンドレイ・ベロウソフ国防相は米国が核戦力を増強していると訴え、「本格的な核実験の準備を直ちに始めるのが適切だ」と進言。北極圏の実験場なら短期間で実施できると主張した。

ワレリー・ゲラシモフ軍参謀総長も準備には数か月から数年かかるとして「今、適切な措置を取らなければ米国の行動にタイミングよく対応する時期と機会が失われる」と賛同した。

一方、情報機関「連邦保安局」（ＦＳＢ）のアレクサンドル・ボルトニコフ長官は「具体的な決定を下すには多くの疑問点がある」として、調査や分析のために時間が必要だと訴えた。判断するには情報が足りないとの意見は他にも出た。

これを受け、プーチン氏は外務省や国防省、情報機関に対し、さらに情報を集め、ロシアが「核実験の準備を始める可能性」について提案をまとめるよう指示した。現時点では、米国の意図をつかむことを優先し、性急な意思決定を避けた。

この日は、下院議長がトランプ氏の発言を問題提起した。予定外の議題だったが、国営テレビによると、プーチン氏は手元のメモを読みながら発言する場面が目立ち、シナリオを準備していた可能性がある。

ロシアはウクライナ侵略で予算が枯渇しており、軍拡競争は回避したいのが本音とみられる。ロシアによる核爆発を伴う実験は、旧ソ連時代の１９９０年を最後に確認されていない。