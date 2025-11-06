数多くのアニメーション映画を手がけてきた細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』のジャパンプレミアが5日に行われ、芦田愛菜さん（21）や岡田将生さん（36）、吉田鋼太郎さん（66）、染谷将太さん（33）、斉藤由貴さん（59）たち声優陣が登場。吉田さんが、共演したキャスト陣の声を興奮気味に絶賛しました。

今回、細田監督の作品に初参加した吉田さん。声優の経験があまりない俳優が声を担当することに申し訳なさを感じることもあるとしながら「今回は頑張りましたね」と力強く答えました。

そして、芦田さんたち共演したキャスト陣の声の演技についても「芦田愛菜って言われないとわからないです。わかった方がいいのか、わからない方がいいのかどっちがいいのかわかりませんけど、素晴らしいんですよ。岡田くんも最初、将生ってわからないんですよ。さっき会ったときに“ちょっと声低くしてやった？”って聞いたら“その通りだ”って言うわけですよ。すごく工夫をされていて」と次々と絶賛。

さらに、吉田さんの話は止まらず「あと、染谷くん！ 絶対わかんない。これもね途中で（声優が）変わってんじゃないかって思うくらい、実は染谷はやってないんじゃないかって思うくらい、染谷くんじゃないわけですよ。それから斉藤由貴さん、すさまじいですよ。これも斉藤由貴さんだってわからないです。でも、斉藤由貴さんだって教えてもらったら“なるほど”と思う、ふたつの面白さがね、ありますよね」と、畳みかけるように語り「今回の声をやった俳優陣、これも見所のひとつだと思いますのでぜひそこもお見逃しなきようにというところです」とまとめました。

映画『果てしなきスカーレット』（21日から全国公開）は、父を殺された王女・スカーレットが復讐の旅に出る物語。芦田さんが、主人公・スカーレットを演じ、岡田さんが、旅を共にする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じるほか、吉田さんがスカーレットの命を狙うヴォルティマンドを担当しています。