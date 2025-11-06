CROCS × RIIZE 冬キャンペーン始動♡アクティブ女子必見のカジュアルシューズ

寒くてもおしゃれを楽しみたい、そんな女性の願いに応えて、CROCSとRIIZEがタッグを組んだ冬のスペシャルキャンペーンがスタート♡2025年11月6日（木）から全国のクロックス取扱店舗および公式オンラインストアにて、ニュースタイル＆限定コンテンツが展開されます。厚底クロッグやリュック、ジビッツ™ チャームとともに、冬の足元コーデをもっと自由に楽しんでみませんか？

RIIZEとCROCSが魅せる冬の足元スタイル

革新的なカジュアルフットウェアブランドCROCSは、グローバルボーイズグループRIIZEをジャパンアンバサダーに迎え、2025年11月6日（木）より冬のキャンペーンを展開します。

イルミネーションやウィンタースポーツ、温泉旅行など、冬の“動けるおしゃれ”シーンをRIIZEと共に演出。動画やビジュアル、インタビューなどのコンテンツも順次公開されます。

着用モデル＆注目商品ラインアップ

着用モデルはブランドを代表する「クラシック クロッグ」に加え、厚底約6cmの「クラシック ベイ クロッグ」、冬仕様の「クラシック ラインド クロッグ／ベイ ラインド クロッグ」、ベルベット素材の「ベイ ベルベット クロッグ」など、多彩なバリエーションが登場。

さらに、ジビッツ™ チャームでカスタマイズ可能な楽しさも。キャンペーン期間中は限定ステッカーやアクリルスタンドのプレゼントも実施予定です。

キャンペーンでしか手に入らない限定体験

キャンペーン特設サイトでは、RIIZEメンバーの冬スタイリングや撮影の舞台裏動画を公開。

また、全国のCROCSブランドストア・パートナーストア・オンラインストアにて、ジビッツ™ チャームや限定グッズの先着配布も行われます。

気になる方は、取り扱い店舗・オンラインを早めにチェックして♡

冬の足元にCROCS × RIIZEで私らしい“自由”を♡

この冬、CROCSとRIIZEのコラボキャンペーンで、足元から“私らしさ”を楽しんでみませんか？厚底や暖仕様モデル、ジビッツ™ チャームで自分だけのスタイルにカスタマイズ。

ファッションもアクティブシーンも自由に楽しむ、そんな新しい冬が始まります。ぜひ一緒に、足元から輝く季節を迎えましょう♪