2000万円貯めた63歳男性の後悔「老後は500万円で足りた。もっと夢に使えばよかった」
相次ぐ物価上昇で「もはや老後資金は2000万円では済まないのでは」と、不安が増す昨今。ただ、「現役時代にもっと貯蓄すべきだった」と嘆く人がいる一方で、「元気なうちにお金を使うべきだった」と悔やむ人がいるのも事実です。
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、栃木県在住63歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
居住地：栃木県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の金融資産：預貯金2000万円、リスク資産300万円
これまでの年金加入期間：厚生年金38年
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（繰り下げ受給予定）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入40万円
ひと月の支出：10万円
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「正直貯めすぎた。現役時代にもっと使っておけばよかった」と回答。
その理由として、「（定年後に）仕事をしていなければ、全然足りないと感じた可能性が非常に高い。しかし元気で働ける体があり、働き口もあるのでもう少し使っておけばよかった」と語っています。
そのために「支出額を減らし収入の多くを貯金と投資に回した。やっていることは非常にシンプルだったが、無駄遣いさえしなければ、老後資金は貯まっていくと感じている」といいます。
しかし実際の年金生活が近づくにつれ、老後資金は「500万円」程度でもいいのでは、と感じるようになったとのこと。
「昔から目標や夢などがうっすらあったが、それら全てに目をつぶって生きてきてしまった。もしもう一度同じ人生を歩むのであれば、自分自身の気持ちにもう少し素直になって、好きなことにお金を使いたい」とあります。
「いざ定年を迎えてみて、私は体が元気だったので今までと変わらずに仕事をしている。ある程度収入があるせいで、年金支給はされない。そのため70歳まで繰り下げ受給を予定している。働くか働かないかは関係なく、みんなが平等に年金を受け取れる環境がほしい」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「働ける体があれば、どうにかなる」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
実際、年金生活でどれくらいお金が必要なのか。いくら貯蓄があれば安心して老後を迎えられるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、栃木県在住63歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：63歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：栃木県
リタイア前の職業：正社員
リタイア前の年収：800万円
現在の金融資産：預貯金2000万円、リスク資産300万円
これまでの年金加入期間：厚生年金38年
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：なし（繰り下げ受給予定）
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（繰り下げ受給予定）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：給与収入40万円
ひと月の支出：10万円
「正直貯めすぎた。現役時代にもっと使っておけばよかった」現在、およそ預貯金2000万円、リスク資産300万円を保有しているという投稿者。
自身の老後資金について貯めすぎと感じているか、それとも足りないと感じているか、との質問には「正直貯めすぎた。現役時代にもっと使っておけばよかった」と回答。
その理由として、「（定年後に）仕事をしていなければ、全然足りないと感じた可能性が非常に高い。しかし元気で働ける体があり、働き口もあるのでもう少し使っておけばよかった」と語っています。
「老後資金は500万円程度でもいい」現役時代は、老後資金として「1000万円」貯めることを目標にしていたそう。
そのために「支出額を減らし収入の多くを貯金と投資に回した。やっていることは非常にシンプルだったが、無駄遣いさえしなければ、老後資金は貯まっていくと感じている」といいます。
しかし実際の年金生活が近づくにつれ、老後資金は「500万円」程度でもいいのでは、と感じるようになったとのこと。
「昔から目標や夢などがうっすらあったが、それら全てに目をつぶって生きてきてしまった。もしもう一度同じ人生を歩むのであれば、自分自身の気持ちにもう少し素直になって、好きなことにお金を使いたい」とあります。
「働ける体があれば、どうにかなる」今の生活の満足度については「あまり満足していない」という投稿者。
「いざ定年を迎えてみて、私は体が元気だったので今までと変わらずに仕事をしている。ある程度収入があるせいで、年金支給はされない。そのため70歳まで繰り下げ受給を予定している。働くか働かないかは関係なく、みんなが平等に年金を受け取れる環境がほしい」と語ります。
老後資金に不安を抱えている現役世代には、「働ける体があれば、どうにかなる」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)