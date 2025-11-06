ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・筑紫野市の林野火災で消防隊出動 平等寺1543番付近（11月6日… 福岡・筑紫野市の林野火災で消防隊出動 平等寺1543番付近（11月6日午後9時19分ごろ） 福岡・筑紫野市の林野火災で消防隊出動 平等寺1543番付近（11月6日午後9時19分ごろ） 2025年11月6日 22時31分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡都市圏消防情報によると、6日午後9時19分ごろ、筑紫野市平等寺1543番付近に林野火災のため、消防隊が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今では簡単に手に入る消防情報 「警戒出動」って何だ？ 大分・別府市の50代女性が大阪府警名乗る偽電話詐欺で200万円被害 「カンボジアであなたのカードが詐欺に…」 ビデオ通話で逮捕状や警察手帳も 福岡・糸島市で男が小学生男児に「こっち来て」と声かけ 前原駅南3丁目18番付近の公園 男は40代、青色キャップ帽、赤色上衣着用 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 長野, 工場, 徳島, ネジ, 訪問介護, フローリング, ダイス, 慰霊祭, 大船