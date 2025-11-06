父親役でCMに出演した、俳優の佐藤二朗さん（56）が、悩んでいた学生時代の自分を救ってくれたという、父からもらった“忘れられない言葉”を明かしました。

佐藤さんが出演したのは栄養補助食品『カロリーメイト』の新CM『いちばんの味方』篇。AIを活用しながら受験勉強に励む息子に戸惑いながらも、自分なりの寄り添い方を模索する不器用な父親を演じています。

CM撮影後に、息子役の坂元愛登さん（16）とインタビューに答えた佐藤さん。坂元さんの印象について「彼と話していると年齢差を忘れる。16歳と56歳なんですけど、精神年齢は間違いなく彼の方が上です。なんなら心の中ではお父さんと呼んでいます」と明かし、笑いを誘いました。

■佐藤二朗 CMで演じた父親像に共感

私生活でも息子を育ててきた佐藤さんは、CM中の「自分たちとは違う時代を生きていくその姿が、不思議でもあり、頼もしくもある」というナレーションに共感したそうで、「いつの時代も、どの国でも（子どもたちは）それぞれの時代背景で一生懸命生きているわけだから、自分たちの時とは違うけど、本当に心から応援したい」と熱を込めました。坂元さんが「ステキです」と感心すると、佐藤さんは「でも、世の中のお父さん、いろんな例があるけど多くの人は本当に心から寄り添っていると思います」と、言葉に出せない不器用な父親たちの気持ちを代弁しました。

■悩める学生時代を救ってくれた、さりげない“父の言葉”

佐藤さんが、そんな“不器用な父の気持ち”を身をもって知ったのは学生時代だといいます。「僕が小学生か中学生か忘れちゃったんだけど、いじめか何かで悩んでたのかな。とにかく学校の何かで悩んでた。（学校に）行きたくないみたいな」と明かした佐藤さん。

そんな学生時代の悩んでいる時に救われたのが、今年の8月に亡くなった自身の父の言葉。佐藤さんは「父親がね、俺に聞こえるように“お母さん今日さ、本屋にさ『悩む子ほどよく育つ』という本があった”って。それを聞いていて“悩むってことはよく育つチャンスなんだ”って思えて、すごく救われた。それをいまだに覚えていて、脚本書く時とかでも、いつもそれが心にあって。でも、今調べるとそんな本は存在しないのよ。父親が演技で言ったのかわからないけど、僕にとってはうちの父親はやっぱり最高の父親だったなって思いますね」と、思い出と共に父への感謝を明かしました。