プロゴルファーでタレントの東尾理子（49）が6日、自身のインスタグラムを更新。長男・理汰郎さんの13歳誕生日を家族で祝ったと報告した。

東尾は「11.5 長男 理汰郎の13歳誕生日 家族みんな揃ってお祝い出来ました」とつづり、理汰郎さん、夫で俳優の石田純一、2人の娘たちに加え、義理の娘の女優のすみれと息子、父の元プロ野球投手で元西武監督の東尾修氏もそろっての写真を投稿。「あ、ここ、親子3世代、2組家族だった」としている。

さらに「中学生になって、勉強も野球も友人との時間も、大忙しだね teenager突入 どんな青春を送るのかな たくさんの人に応援してもらえる人になってね」との言葉を送った。

また、理汰郎さんはシニアチームで野球をしていることもあり、修氏からグローブを贈られた写真も披露し「念願の硬式用グローブをじぃじにプレゼントしてもらって喜ぶ理汰郎より満面の笑みのじぃじ」というほほ笑ましいショットも披露している。

フォロワーからは「みんなにてる」「皆さん揃って楽しそうです！」などの声が寄せられていた。