11月7日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、ハロウィンということでクッカーでのかぼちゃスイーツづくりに挑戦した。

-「デザートは分量が大事と聞きました」-

これまでも「ゆっかーがクッカーに挑戦」では唐揚げや肉じゃが、角煮など様々な料理に挑戦してきた菅井。今回は「どうしてもデザート系が作りたかった」という菅井のリクエストによって、かぼちゃのカップケーキの材料とレシピが用意された。

実際にかぼちゃを切って中の種をくりぬいたり、カップケーキ用の生地を作成したりとしっかりと料理に挑んだ菅井。特に、生地を作成するときの計量は「デザートは分量が大事と聞きました」と慎重に計量していった。

生地を混ぜ合わせている最中にも「もう既においしそう」とコメント。カップケーキの出来上がりに期待している様子であった。

料理時間は25分かかったそうで、「25分！？嘘？」とあっという間の時間だったようだ。

番組後半、クッカーで蒸されたカップケーキの様子を確認した菅井。思っていたよりも見た目は良くなかったようで少し不安げだったが、実食した際には「美味しい！ホクホク！（サントリー生ビールに）合います！良かった！水分が多くてドロドロだったらどうしようと思ってたんですけど、ちゃんと分量を気を付けていたので大丈夫だったみたいです」と大成功に終わったと語った。